Лавров пошутил, что Рютте вряд ли бы приняли на работу в "Квартал 95"

АДДИС-АБЕБА, 7 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил, что генсека НАТО Марка Рютте вряд ли бы приняли на работу в студию "Квартал 95", в свое время возглавляемую Владимиром Зеленским, даже несмотря на то, что Рютте выработал свой ироничный, сатирический стиль.