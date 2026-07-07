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Лавров пошутил, что Рютте вряд ли бы приняли на работу в "Квартал 95" - РИА Новости, 07.07.2026
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14:12 07.07.2026
Лавров пошутил, что Рютте вряд ли бы приняли на работу в "Квартал 95"

Лавров: Рютте не приняли бы в "Квартал 95", несмотря на его ироничный стиль

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил, что генсека НАТО Марка Рютте вряд ли бы приняли на работу в студию «Квартал 95».
  • Лавров отметил, что Зеленский, бывший глава «Квартала 95», сейчас играет глубоко трагического персонажа.
АДДИС-АБЕБА, 7 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил, что генсека НАТО Марка Рютте вряд ли бы приняли на работу в студию "Квартал 95", в свое время возглавляемую Владимиром Зеленским, даже несмотря на то, что Рютте выработал свой ироничный, сатирический стиль.
"Марк Рютте выработал свой стиль: такой, который призван, наверное, продемонстрировать артистические способности, способности в жанре такой, знаете, сатиры и иронии, которые высказываются в том числе в отношении РФ и всегда свысока. Я не уверен, что "Квартал 95" взял бы его на работу", - сказал Лавров на пресс-конференции.
При этом бывший глава "Квартала 95" Зеленский сейчас играет глубоко трагического персонажа, указал Лавров.
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В миреРоссияСергей ЛавровМарк РюттеВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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