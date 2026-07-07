Лавров пошутил, что Рютте вряд ли бы приняли на работу в "Квартал 95"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил, что генсека НАТО Марка Рютте вряд ли бы приняли на работу в студию «Квартал 95».
- Лавров отметил, что Зеленский, бывший глава «Квартала 95», сейчас играет глубоко трагического персонажа.
АДДИС-АБЕБА, 7 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил, что генсека НАТО Марка Рютте вряд ли бы приняли на работу в студию "Квартал 95", в свое время возглавляемую Владимиром Зеленским, даже несмотря на то, что Рютте выработал свой ироничный, сатирический стиль.
"Марк Рютте выработал свой стиль: такой, который призван, наверное, продемонстрировать артистические способности, способности в жанре такой, знаете, сатиры и иронии, которые высказываются в том числе в отношении РФ и всегда свысока. Я не уверен, что "Квартал 95" взял бы его на работу", - сказал Лавров на пресс-конференции.
При этом бывший глава "Квартала 95" Зеленский сейчас играет глубоко трагического персонажа, указал Лавров.