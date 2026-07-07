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Лавров ответил на вопрос о статусе Константиновки - РИА Новости, 07.07.2026
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13:16 07.07.2026
Лавров ответил на вопрос о статусе Константиновки

Лавров: о статусе Константиновки говорит предложение Украине забрать тела солдат

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел Сергей Лавров высказался о статусе Константиновки.
  • Лавров заявил, что лучшим ответом на вопрос о статусе Константиновки является приглашение Минобороны России к Украине приехать и забрать тела погибших украинских военнослужащих.
АДДИС-АБЕБА, 7 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о статусе Константиновки, заявил, что лучшим ответом является приглашение Минобороны РФ к Украине приехать и забрать тела погибших.
"Что касается вашего вопроса о статусе Константиновки, мне кажется, лучшим ответом является приглашение, которое наши военные адресовали украинской стороне - приехать в Константиновку и забрать тела погибших украинских военнослужащих", - сказал Лавров на пресс-конференции.
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