Лавров ответил на вопрос о статусе Константиновки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел Сергей Лавров высказался о статусе Константиновки.
- Лавров заявил, что лучшим ответом на вопрос о статусе Константиновки является приглашение Минобороны России к Украине приехать и забрать тела погибших украинских военнослужащих.
АДДИС-АБЕБА, 7 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о статусе Константиновки, заявил, что лучшим ответом является приглашение Минобороны РФ к Украине приехать и забрать тела погибших.
"Что касается вашего вопроса о статусе Константиновки, мне кажется, лучшим ответом является приглашение, которое наши военные адресовали украинской стороне - приехать в Константиновку и забрать тела погибших украинских военнослужащих", - сказал Лавров на пресс-конференции.