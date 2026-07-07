Лавров ответил на вопрос о статусе Константиновки

АДДИС-АБЕБА, 7 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о статусе Константиновки, заявил, что лучшим ответом является приглашение Минобороны РФ к Украине приехать и забрать тела погибших.