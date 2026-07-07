Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что наращивание военного производства в странах НАТО имеет определенную цель.
- По словам Лаврова, одна из причин наращивания военного производства — "накачивать режим Зеленского до последнего", чтобы Украина "делала за европейцев их работу по истощению России.
АДДИС-АБЕБА, 7 июл - РИА Новости. Наращивание военного производства в странах НАТО ставит целью накачивать режим Владимира Зеленского до последнего, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Наращивание военного производства, вкладывание в промышленные мощности, наверное, имеет две причины. Первая - это накачивать режим Зеленского "до последнего", чтобы, как выразились многие представители европейских элит в правительствах и других структурах, Украина делала за европейцев их работу по истощению России", - сказал Лавров, отвечая на вопрос журналистов о заявлениях генсека НАТО Марка Рютте на саммите альянса.