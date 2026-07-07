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Лавров назвал цель наращивания военного производства в странах НАТО - РИА Новости, 07.07.2026
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13:08 07.07.2026 (обновлено: 13:26 07.07.2026)
Лавров назвал цель наращивания военного производства в странах НАТО

Лавров: НАТО хочет накачивать режим Зеленского вооружениями до последнего

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что наращивание военного производства в странах НАТО имеет определенную цель.
  • По словам Лаврова, одна из причин наращивания военного производства — "накачивать режим Зеленского до последнего", чтобы Украина "делала за европейцев их работу по истощению России.
АДДИС-АБЕБА, 7 июл - РИА Новости. Наращивание военного производства в странах НАТО ставит целью накачивать режим Владимира Зеленского до последнего, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Наращивание военного производства, вкладывание в промышленные мощности, наверное, имеет две причины. Первая - это накачивать режим Зеленского "до последнего", чтобы, как выразились многие представители европейских элит в правительствах и других структурах, Украина делала за европейцев их работу по истощению России", - сказал Лавров, отвечая на вопрос журналистов о заявлениях генсека НАТО Марка Рютте на саммите альянса.
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