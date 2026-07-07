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Украина показывает, что ни живые, ни мертвые ей не нужны, заявил Лавров - РИА Новости, 07.07.2026
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12:55 07.07.2026 (обновлено: 15:54 07.07.2026)
Украина показывает, что ни живые, ни мертвые ей не нужны, заявил Лавров

Лавров прокомментировал отказ Киева забирать тела погибших в Константиновке

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров заявил, что Украина отказалась забирать тела погибших в Константиновке.
  • По словам Лаврова, это подтверждает, что Украине "ни живые, ни мертвые украинцы не нужны".
АДДИС-АБЕБА, 7 июл - РИА Новости. Украина, отказавшись забирать тела погибших в Константиновке, подтверждает, что ни живые, ни мертвые ей не нужны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мне кажется, лучшим ответом является приглашение, которое наши военные адресовали украинской стороне приехать в Константиновку и забрать тела погибших украинских военнослужащих. Украина отказалась, тем самым лишний раз подчеркнув, как уже многие оценили это действие, что ей ни живые, ни мертвые украинцы не нужны", - сказал Лавров на пресс-конференции.
"Скорее всего, это (отказ от тел погибших - ред.) будет списано на пропажу без вести", - добавил министр.
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
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