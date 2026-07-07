Россия приветствует переговорный процесс по Ормузу, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия приветствует переговорный процесс по Ормузскому проливу.
- Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что переговоры позволят вернуть ситуацию со свободой прохода через Ормузский пролив к прежнему состоянию.
АДДИС-АБЕБА, 7 июл - РИА Новости. Россия приветствует переговорный процесс по Ормузскому проливу, надеется на урегулирование всех вопросов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"По Ормузу: переговорный процесс, который сейчас развернулся, мы приветствуем. Надеемся, что этот переговорный процесс позволит вернуть ситуацию со свободой прохода через Ормузский пролив к тому состоянию, в котором она была до того, как США и Израиль развязали агрессию против Исламской республики Иран", - сказал Лавров журналистам по итогам визита в Эфиопию.