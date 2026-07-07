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Россия приветствует переговорный процесс по Ормузу, заявил Лавров - РИА Новости, 07.07.2026
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12:52 07.07.2026 (обновлено: 12:57 07.07.2026)
Россия приветствует переговорный процесс по Ормузу, заявил Лавров

Лавров: Россия приветствует переговорный процесс по Ормузскому проливу

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия приветствует переговорный процесс по Ормузскому проливу.
  • Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что переговоры позволят вернуть ситуацию со свободой прохода через Ормузский пролив к прежнему состоянию.
АДДИС-АБЕБА, 7 июл - РИА Новости. Россия приветствует переговорный процесс по Ормузскому проливу, надеется на урегулирование всех вопросов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"По Ормузу: переговорный процесс, который сейчас развернулся, мы приветствуем. Надеемся, что этот переговорный процесс позволит вернуть ситуацию со свободой прохода через Ормузский пролив к тому состоянию, в котором она была до того, как США и Израиль развязали агрессию против Исламской республики Иран", - сказал Лавров журналистам по итогам визита в Эфиопию.
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