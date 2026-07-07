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Лавров в среду посетит Нигер - РИА Новости, 07.07.2026
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12:50 07.07.2026 (обновлено: 12:54 07.07.2026)
Лавров в среду посетит Нигер

Сергей Лавров сообщил, что в среду посетит Нигер

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о предстоящем визите в Нигер.
  • В Ниамее состоится вторая полноценная встреча Россия — Альянс государств Сахеля (Нигер, Мали, Буркина-Фасо).
АДДИС-АБЕБА, 7 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что в среду посетит с визитом Нигер.
"Мы проинформировали наших друзей о том, что наша делегация завтра направляется в Нигер, в Ниамей, где состоится вторая полноценная встреча Россия-Альянс государств Сахеля (Нигер, Мали, Буркина-Фасо - ред.)", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с председателем комиссии Африканского союза Махмудом Али Юсуфом.
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НигерСергей ЛавровАфриканский союзВ миреРоссияНиамей
 
 
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