Лавров в среду посетит Нигер

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о предстоящем визите в Нигер.
- В Ниамее состоится вторая полноценная встреча Россия — Альянс государств Сахеля (Нигер, Мали, Буркина-Фасо).
АДДИС-АБЕБА, 7 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что в среду посетит с визитом Нигер.
"Мы проинформировали наших друзей о том, что наша делегация завтра направляется в Нигер, в Ниамей, где состоится вторая полноценная встреча Россия-Альянс государств Сахеля (Нигер, Мали, Буркина-Фасо - ред.)", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с председателем комиссии Африканского союза Махмудом Али Юсуфом.