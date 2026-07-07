В Кызыле нашли пропавшую школьницу

Краткий пересказ от РИА ИИ 15-летняя школьница из Кызыла, которая вышла из дома 4 июля, найдена.

В период отсутствия девочка бродяжничала на территории Кызыла, противоправных действий в отношении нее не совершалось.

КРАСНОЯРСК, 7 июл - РИА Новости. Еще одну пропавшую во вторник 15-летнюю школьницу в Кызыле нашли, сообщает МВД по республике Тыва.

Ведомство сообщало, что 15-летняя девочка вышла из дома по улице Беспалова 4 июля. Уточнялось, что девочка неоднократно уходила из дома.

"Разыскиваемая несовершеннолетняя Баанай Ай-Кат Айдемировна найдена. В период отсутствия девочка бродяжничала на территории Кызыла", - говорится в сообщении

В республиканском МВД отметили, что противоправных действий в отношении нее не совершались.