Рейтинг@Mail.ru
В Кызыле нашли пропавшую школьницу - РИА Новости, 07.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:04 07.07.2026
В Кызыле нашли пропавшую школьницу

В Кызыле нашли пропавшую 15-летнюю школьницу

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 15-летняя школьница из Кызыла, которая вышла из дома 4 июля, найдена.
  • В период отсутствия девочка бродяжничала на территории Кызыла, противоправных действий в отношении нее не совершалось.
КРАСНОЯРСК, 7 июл - РИА Новости. Еще одну пропавшую во вторник 15-летнюю школьницу в Кызыле нашли, сообщает МВД по республике Тыва.
Ведомство сообщало, что 15-летняя девочка вышла из дома по улице Беспалова 4 июля. Уточнялось, что девочка неоднократно уходила из дома.
"Разыскиваемая несовершеннолетняя Баанай Ай-Кат Айдемировна найдена. В период отсутствия девочка бродяжничала на территории Кызыла", - говорится в сообщении.
В республиканском МВД отметили, что противоправных действий в отношении нее не совершались.
Ранее в Кызыле пропали две девочки, которые ушли из своих домов вечером 1 июля, но так и не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея, а в 400 метрах от них - обувь одной из девочек. Возбуждено уголовное дело. В воскресенье в полиции сообщили, что тапок второй пропавшей нашли в воде недалеко от берега, примерно в 22 километрах от Кызыла.
Стела на въезде в город Кызыл, Республика Тыва - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
"Рассматриваем три версии". Куда пропали две школьницы из Кызыла
Вчера, 15:03
 
ПроисшествияКызылРеспублика Тыва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала