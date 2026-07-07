В Кызыле нашли пропавшую школьницу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- 15-летняя школьница из Кызыла, которая вышла из дома 4 июля, найдена.
- В период отсутствия девочка бродяжничала на территории Кызыла, противоправных действий в отношении нее не совершалось.
КРАСНОЯРСК, 7 июл - РИА Новости. Еще одну пропавшую во вторник 15-летнюю школьницу в Кызыле нашли, сообщает МВД по республике Тыва.
Ведомство сообщало, что 15-летняя девочка вышла из дома по улице Беспалова 4 июля. Уточнялось, что девочка неоднократно уходила из дома.
"Разыскиваемая несовершеннолетняя Баанай Ай-Кат Айдемировна найдена. В период отсутствия девочка бродяжничала на территории Кызыла", - говорится в сообщении.
В республиканском МВД отметили, что противоправных действий в отношении нее не совершались.
Ранее в Кызыле пропали две девочки, которые ушли из своих домов вечером 1 июля, но так и не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея, а в 400 метрах от них - обувь одной из девочек. Возбуждено уголовное дело. В воскресенье в полиции сообщили, что тапок второй пропавшей нашли в воде недалеко от берега, примерно в 22 километрах от Кызыла.