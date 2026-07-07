В Курске при атаке ВСУ повреждены восемь домов и 16 автомобилей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Курске повреждены восемь домов и 16 автомобилей из-за атаки БПЛА ВСУ.
- Власти Курска окажут помощь с восстановлением жилья и компенсацией за пострадавшие машины.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Восемь домов и 16 автомобилей, по предварительной оценке, повреждены в Курске из-за атаки ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Ранее Хинштейн сообщил, что в ночь на 7 июля в небе над Курском сбили несколько вражеских беспилотников, были зафиксированы повреждения частных жилых домов в разных районах города.
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"По предварительной оценке, по состоянию на 08.00 в результате ударов БПЛА на проспекте Клыкова повреждены 16 автомобилей, в домах №74, №76, №78 выбиты окна в семи квартирах. Кроме этого, повреждены четыре частных дома на Полевой и Ильича, выбиты окна в доме на 1-ой Прогонной", - написал Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он отметил, что власти окажут людям помощь с восстановлением жилья и компенсацией за пострадавшие машины.
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