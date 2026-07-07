В Курске при атаке ВСУ повреждены восемь домов и 16 автомобилей

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Восемь домов и 16 автомобилей, по предварительной оценке, повреждены в Курске из-за атаки ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Он отметил, что власти окажут людям помощь с восстановлением жилья и компенсацией за пострадавшие машины.