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В Курске при атаке ВСУ повреждены восемь домов и 16 автомобилей - РИА Новости, 07.07.2026
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15:10 07.07.2026
В Курске при атаке ВСУ повреждены восемь домов и 16 автомобилей

Хинштейн: в Курске при атаке дронов ВСУ повреждены восемь домов и 16 автомобилей

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты запускают дрон
Украинские солдаты запускают дрон - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты запускают дрон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Курске повреждены восемь домов и 16 автомобилей из-за атаки БПЛА ВСУ.
  • Власти Курска окажут помощь с восстановлением жилья и компенсацией за пострадавшие машины.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Восемь домов и 16 автомобилей, по предварительной оценке, повреждены в Курске из-за атаки ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Ранее Хинштейн сообщил, что в ночь на 7 июля в небе над Курском сбили несколько вражеских беспилотников, были зафиксированы повреждения частных жилых домов в разных районах города.
«
"По предварительной оценке, по состоянию на 08.00 в результате ударов БПЛА на проспекте Клыкова повреждены 16 автомобилей, в домах №74, №76, №78 выбиты окна в семи квартирах. Кроме этого, повреждены четыре частных дома на Полевой и Ильича, выбиты окна в доме на 1-ой Прогонной", - написал Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он отметил, что власти окажут людям помощь с восстановлением жилья и компенсацией за пострадавшие машины.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурскАлександр ХинштейнИльич (Илья Прусикин)Вооруженные силы Украины
 
 
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