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В Курске украинский БПЛА врезался в техэтаж высотки - РИА Новости, 07.07.2026
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00:52 07.07.2026 (обновлено: 01:37 07.07.2026)
В Курске украинский БПЛА врезался в техэтаж высотки

Хинштейн: в Курске БПЛА ВСУ повредили несколько жилых домов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖелезобетонное укрытие на улице в Курске
Железобетонное укрытие на улице в Курске - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Железобетонное укрытие на улице в Курске. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В небе над Курском сбили несколько вражеских беспилотников.
  • Есть повреждения частных жилых домов, один из БПЛА врезался в технический этаж высотки на проспекте Клыкова, пострадавших нет.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Несколько вражеских беспилотников сбиты в небе над Курском, есть повреждения частных жилых домов, один из БПЛА врезался в техэтаж высотки, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Как уточнил глава региона, БПЛА врезался в техэтаж многоэтажного дома на проспекте Клыкова. Также повреждены частные жилые дома. По предварительным данным, пострадавших нет.
На место выехали замгубернатора Олег Горячев и глава Курска Евгений Маслов. Также там работают сотрудники МЧС, Росгвардии и полиции. Утром дом обследует комиссия по оценке ущерба.
В ответ на атаки украинских боевиков на мирное население армия последовательно бьет по центрам принятия решений и командным пунктам, а также предприятиям, которые киевский режим использует совместно с натовскими специалистами, ответственными за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьКурскАлександр ХинштейнМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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