Краткий пересказ от РИА ИИ
- В небе над Курском сбили несколько вражеских беспилотников.
- Есть повреждения частных жилых домов, один из БПЛА врезался в технический этаж высотки на проспекте Клыкова, пострадавших нет.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Несколько вражеских беспилотников сбиты в небе над Курском, есть повреждения частных жилых домов, один из БПЛА врезался в техэтаж высотки, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Как уточнил глава региона, БПЛА врезался в техэтаж многоэтажного дома на проспекте Клыкова. Также повреждены частные жилые дома. По предварительным данным, пострадавших нет.
На место выехали замгубернатора Олег Горячев и глава Курска Евгений Маслов. Также там работают сотрудники МЧС, Росгвардии и полиции. Утром дом обследует комиссия по оценке ущерба.
В ответ на атаки украинских боевиков на мирное население армия последовательно бьет по центрам принятия решений и командным пунктам, а также предприятиям, которые киевский режим использует совместно с натовскими специалистами, ответственными за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение.
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22 апреля, 08:11