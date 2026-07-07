В Курске украинский БПЛА врезался в техэтаж высотки

Краткий пересказ от РИА ИИ В небе над Курском сбили несколько вражеских беспилотников.

Есть повреждения частных жилых домов, один из БПЛА врезался в технический этаж высотки на проспекте Клыкова, пострадавших нет.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Несколько вражеских беспилотников сбиты в небе над Курском, есть повреждения частных жилых домов, один из БПЛА врезался в техэтаж высотки, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Как уточнил глава региона, БПЛА врезался в техэтаж многоэтажного дома на проспекте Клыкова. Также повреждены частные жилые дома. По предварительным данным, пострадавших нет.

На место выехали замгубернатора Олег Горячев и глава Курска Евгений Маслов. Также там работают сотрудники МЧС, Росгвардии и полиции. Утром дом обследует комиссия по оценке ущерба.