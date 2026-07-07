Кубок России по смешанным единоборствам пройдет в Туле в сентябре

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев во вторник провел заседание оргкомитета Кубка России по смешанным единоборствам (ММА) 2026 среди мужчин и женщин, который пройдет в Туле 5 и 6 сентября этого года, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Кубок состоится в многофункциональном спортивном центре "Тула-Арена". В соревнованиях примут участие более 250 спортсменов из 35 регионов РФ.
По словам Миляева, Тульская область традиционно является площадкой для проведения крупных и значимых спортивных событий страны.
"Наша спортивная инфраструктура позволяет принимать турниры самого высокого уровня. Кубок России по смешанным единоборствам среди мужчин и женщин – второй по значимости турнир в стране после национального чемпионата. Для нас это большая честь и серьезная ответственность. Тульская область детально проработает все организационные вопросы: от логистики, размещения и безопасности участников до качественного информационного сопровождения", — подчеркнул губернатор.
Глава региона поблагодарил Союз ММА России и лично его президента Сергея Фатеева за выбор Тульской области в качестве площадки для проведения соревнований в этом году.
В качестве почетных гостей на Кубок России по ММА 2026 в Туле приглашены четырехкратный чемпион мира по ММА, заслуженный мастер спорта по самбо, мастер спорта международного класса по дзюдо, заслуженный тренер России Федор Емельяненко, чемпион гран-при Bellator, чемпион PFL, заслуженный мастер спорта по самбо Вадим Немков, чемпион UFC, неоднократный чемпион мира по ММА, заслуженный мастер спорта по ММА Магомед Анкалаев.
Миляев поручил своему заместителю Алексею Давлетшину взять на личный контроль ход подготовки и проведения Кубка России по ММА 2026. Губернатор подчеркнул, что соревнования должны пройти на высоком организационном уровне с соблюдением всех мер безопасности.