Кубок России по смешанным единоборствам пройдет в Туле в сентябре

Кубок России по смешанным единоборствам пройдет в Туле в сентябре

© Фото : Пресс-служба правительства Тульской области Кубок России по смешанным единоборствам пройдет в Туле в сентябре

Кубок России по смешанным единоборствам пройдет в Туле в сентябре

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев во вторник провел заседание оргкомитета Кубка России по смешанным единоборствам (ММА) 2026 среди мужчин и женщин, который пройдет в Туле 5 и 6 сентября этого года, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Кубок состоится в многофункциональном спортивном центре "Тула-Арена". В соревнованиях примут участие более 250 спортсменов из 35 регионов РФ.

По словам Миляева, Тульская область традиционно является площадкой для проведения крупных и значимых спортивных событий страны.

"Наша спортивная инфраструктура позволяет принимать турниры самого высокого уровня. Кубок России по смешанным единоборствам среди мужчин и женщин – второй по значимости турнир в стране после национального чемпионата. Для нас это большая честь и серьезная ответственность. Тульская область детально проработает все организационные вопросы: от логистики, размещения и безопасности участников до качественного информационного сопровождения", — подчеркнул губернатор.

Глава региона поблагодарил Союз ММА России и лично его президента Сергея Фатеева за выбор Тульской области в качестве площадки для проведения соревнований в этом году.

В качестве почетных гостей на Кубок России по ММА 2026 в Туле приглашены четырехкратный чемпион мира по ММА, заслуженный мастер спорта по самбо, мастер спорта международного класса по дзюдо, заслуженный тренер России Федор Емельяненко, чемпион гран-при Bellator, чемпион PFL, заслуженный мастер спорта по самбо Вадим Немков, чемпион UFC, неоднократный чемпион мира по ММА, заслуженный мастер спорта по ММА Магомед Анкалаев.