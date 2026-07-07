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В Крыму 20 городов и районов остаются без электроснабжения - РИА Новости, 07.07.2026
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10:00 07.07.2026 (обновлено: 10:45 07.07.2026)
В Крыму 20 городов и районов остаются без электроснабжения

В Крыму 20 городов и районов остаются без электроснабжения после ударов ВСУ

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВысоковольтные ЛЭП
Высоковольтные ЛЭП - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Крыму 20 городов и районов остались без энергоснабжения из-за аварий, вызванных ударами вражеских БПЛА.
  • Без электроэнергии остались населенные пункты в северной, центральной, западной и восточной частях Крыма.
  • Аварийно-восстановительные бригады ГУП РК "Крымэнерго" и ПАО "Россети" работают в круглосуточном режиме.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл — РИА Новости. В Крыму 20 городов и районов остались без энергоснабжения из-за аварий, вызванных ударами вражеских БПЛА, сообщила пресс-служба ГУП "Крымэнерго".
"В настоящее время из-за аварий, вызванных ударами вражеских БПЛА, остаются без электроснабжения ряд населенных пунктов" , — сообщили в компании.
Город Симферополь в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Операторы связи Крыма включили аварийный роуминг
Вчера, 07:26
На севере полуострова электричества нет в Армянске, Красноармейске, Джанкое и прилегающих районах. В центральной части республики отключения затронули Симферополь, Красногвардейский и Белогорский районы.
На западе без электроснабжения остаются Саки, Евпатория, Черноморский, Раздольненский и Первомайский районы.
В восточном Крыму без энергоснабжения остались Керчь, частично Феодосия, Советский, Нижнегорский, Кировский и Ленинский районы.
В "Крымэнерго" подчеркнули, что ремонтные бригады компании и ПАО "Россети" работают над нормализацией ситуации круглосуточно.
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
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