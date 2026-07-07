В Крыму 20 городов и районов остаются без электроснабжения

Краткий пересказ от РИА ИИ В Крыму 20 городов и районов остались без энергоснабжения из-за аварий, вызванных ударами вражеских БПЛА.

Без электроэнергии остались населенные пункты в северной, центральной, западной и восточной частях Крыма.

Аварийно-восстановительные бригады ГУП РК "Крымэнерго" и ПАО "Россети" работают в круглосуточном режиме.

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл — РИА Новости. В Крыму 20 городов и районов остались без энергоснабжения из-за аварий, вызванных ударами вражеских БПЛА, сообщила пресс-служба ГУП "Крымэнерго".

"В настоящее время из-за аварий, вызванных ударами вражеских БПЛА, остаются без электроснабжения ряд населенных пунктов" , — сообщили в компании.

На севере полуострова электричества нет в Армянске, Красноармейске, Джанкое и прилегающих районах. В центральной части республики отключения затронули Симферополь, Красногвардейский и Белогорский районы.

На западе без электроснабжения остаются Саки, Евпатория, Черноморский, Раздольненский и Первомайский районы.

В восточном Крыму без энергоснабжения остались Керчь, частично Феодосия, Советский, Нижнегорский, Кировский и Ленинский районы.