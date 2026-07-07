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Новый поворот в деле о покушении на украинского олигарха - РИА Новости, 07.07.2026
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15:23 07.07.2026 (обновлено: 16:01 07.07.2026)

Новый поворот в деле о покушении на украинского олигарха

© Фото : vadymiermolaiev.infoВадим Ермолаев
Вадим Ермолаев - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : vadymiermolaiev.info
Вадим Ермолаев
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. Вернулась на Украину и была жестоко убита — в Киевской области, по данным местных СМИ, обнаружили тело Анастасии Березовской, которую Интерпол подозревает в громком покушении на предпринимателя Вадима Ермолаева. По предварительным сведениям, с исполнительницей расправились силовики. От том, кто именно, — в материале РИА Новости.

Выстрел в голову

Закопанное тело Березовской нашли под Киевом 6 июля около полуночи, сообщают украинские СМИ. Подробности пока не разглашаются, однако источники указывают, что это удалось благодаря наводке одного из подозреваемых.
Их в деле двое: действующий офицер Главного управления разведки и бывший сотрудник правоохранительных органов. Жертву убили несколькими выстрелами в голову. В доме экс-силовика при обыске обнаружили подвальное помещение, похожее на камеру пыток.
© Фото : INTERPOLПодозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская
Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : INTERPOL
Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская
Ранее Интерпол объявил Березовскую в международный розыск по подозрению в покушении на другого украинца — бизнесмена Вадима Ермолаева. Она больше года жила в Германии, а 1 июля спешно вернулась на родину.

Умелая маскировка

Двадцать девятого июня около девяти вечера возле жилого дома на улице Реверанд-Пер-Луи-Фролла прогремел мощный взрыв. Прибывшие к месту ЧП медики увидели троих пострадавших: мужчину, женщину и подростка. Всем оказали первую помощь и отвезли в больницы.
Мужчину и женщину госпитализировали в клинику в Ницце, где их состояние врачи оценили как критическое. Подростка, получившего менее тяжелые травмы, доставили в детскую больницу Ленваль.
© Фото : соцсетиПоврежденный взрывом вход в здание в Монако
Поврежденный после взрыва вход в здание в Монако - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : соцсети
Поврежденный взрывом вход в здание в Монако
Полицейские первым делом изъяли и отсмотрели камеры видеонаблюдения рядом с местом преступления. Обратили внимание на прохожего в натянутой на голову черной панаме, черной олимпийке, белых брюках и белых кроссовках. Это и была Березовская, переодетая в мужскую одежду.
На кадрах видно, как она подходит к дому и оставляет возле входа рюкзак. По мнению криминалистов, самодельное взрывное устройство находилось внутри сумки. Причем начиненное болтами и дробью для максимального ущерба.
Пострадавшие — Ермолаев, его спутница Анна Насобина и несовершеннолетний сын. Сейчас предприниматель находится в стабильном состоянии. Насобина в коме, ей ампутировали обе ноги. Подросток отделался легкими ранами.
© Фото : @clubeclectiqueАнна Насобина
Анна Насобина - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : @clubeclectique
Анна Насобина

Персональные санкции

Олигарх родился и вырос в Днепропетровске. Основал там корпорацию "Алеф", занимающуюся строительством, агропромышленностью и торговлей алкоголем. В городе бизнесмен считался крупнейшим застройщиком — и жилых домов, и коммерческой недвижимости.
Ермолаев жил на широкую ногу, фигурировал в списках журнала Forbes как один из богатейших людей Украины. Однако около десяти лет назад отказался от украинского гражданства, оставив лишь кипрский паспорт. Объяснил это желанием "иметь международную защиту".
В 2023-м Зеленский ввел против него персональные санкции — за бизнес в Крыму. К тому времени предприниматель уже перебрался в Европу.
CC BY-SA 4.0 / Елена Кондрацкая / Артур Ермолаев
Артур Ермолаев - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
CC BY-SA 4.0 / Елена Кондрацкая /
Артур Ермолаев
Через два года на Кипре по запросу Интерпола задержали старшего сына Ермолаева — Артура — по подозрению в создании на Украине крупной сети мошеннических кол-центров. С 2019 по 2022-й преступники обманули людей в разных странах более чем на сто миллионов евро.
Ермолаева-младшего экстрадировали в Эстонию, где, как сообщали местные СМИ, он пошел на сделку с прокуратурой и вместо реального пятилетнего тюремного срока получил испытательный, после чего был выслан из страны.
© CCTVПодозреваемая в организации взрыва в Монако
Подозреваемая в организации взрыва в Монако - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© CCTV
Подозреваемая в организации взрыва в Монако
Кто именно заказал Ермолаева, пока неизвестно. Расследованием занимается Интерпол. Украинские же силовики теперь пытаются выяснить мотивы убийства Березовской и установить других участников преступной схемы.
 
В миреУкраинаКиевГерманияВадим ЕрмолаевИнтерпол
 
 
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