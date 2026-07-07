Новый поворот в деле о покушении на украинского олигарха

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. Вернулась на Украину и была жестоко убита — в Киевской области, по данным местных СМИ, обнаружили тело Анастасии Березовской, которую Интерпол подозревает в громком покушении на предпринимателя Вадима Ермолаева. По предварительным сведениям, с исполнительницей расправились силовики. От том, кто именно, — в материале РИА Новости.

Выстрел в голову

Закопанное тело Березовской нашли под Киевом 6 июля около полуночи, сообщают украинские СМИ. Подробности пока не разглашаются, однако источники указывают, что это удалось благодаря наводке одного из подозреваемых.

Их в деле двое: действующий офицер Главного управления разведки и бывший сотрудник правоохранительных органов. Жертву убили несколькими выстрелами в голову. В доме экс-силовика при обыске обнаружили подвальное помещение, похожее на камеру пыток.

© Фото : INTERPOL Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская © Фото : INTERPOL Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская

Ранее Интерпол объявил Березовскую в международный розыск по подозрению в покушении на другого украинца — бизнесмена Вадима Ермолаева. Она больше года жила в Германии, а 1 июля спешно вернулась на родину.

Умелая маскировка

Двадцать девятого июня около девяти вечера возле жилого дома на улице Реверанд-Пер-Луи-Фролла прогремел мощный взрыв. Прибывшие к месту ЧП медики увидели троих пострадавших: мужчину, женщину и подростка. Всем оказали первую помощь и отвезли в больницы.

Мужчину и женщину госпитализировали в клинику в Ницце, где их состояние врачи оценили как критическое. Подростка, получившего менее тяжелые травмы, доставили в детскую больницу Ленваль.

© Фото : соцсети Поврежденный взрывом вход в здание в Монако © Фото : соцсети Поврежденный взрывом вход в здание в Монако

Полицейские первым делом изъяли и отсмотрели камеры видеонаблюдения рядом с местом преступления. Обратили внимание на прохожего в натянутой на голову черной панаме, черной олимпийке, белых брюках и белых кроссовках. Это и была Березовская, переодетая в мужскую одежду.

На кадрах видно, как она подходит к дому и оставляет возле входа рюкзак. По мнению криминалистов, самодельное взрывное устройство находилось внутри сумки. Причем начиненное болтами и дробью для максимального ущерба.

Пострадавшие — Ермолаев, его спутница Анна Насобина и несовершеннолетний сын. Сейчас предприниматель находится в стабильном состоянии. Насобина в коме, ей ампутировали обе ноги. Подросток отделался легкими ранами.

© Фото : @clubeclectique Анна Насобина © Фото : @clubeclectique Анна Насобина

Персональные санкции

Олигарх родился и вырос в Днепропетровске. Основал там корпорацию "Алеф", занимающуюся строительством, агропромышленностью и торговлей алкоголем. В городе бизнесмен считался крупнейшим застройщиком — и жилых домов, и коммерческой недвижимости.

Ермолаев жил на широкую ногу, фигурировал в списках журнала Forbes как один из богатейших людей Украины. Однако около десяти лет назад отказался от украинского гражданства, оставив лишь кипрский паспорт. Объяснил это желанием "иметь международную защиту".

В 2023-м Зеленский ввел против него персональные санкции — за бизнес в Крыму. К тому времени предприниматель уже перебрался в Европу.

Через два года на Кипре по запросу Интерпола задержали старшего сына Ермолаева — Артура — по подозрению в создании на Украине крупной сети мошеннических кол-центров. С 2019 по 2022-й преступники обманули людей в разных странах более чем на сто миллионов евро.

Ермолаева-младшего экстрадировали в Эстонию, где, как сообщали местные СМИ, он пошел на сделку с прокуратурой и вместо реального пятилетнего тюремного срока получил испытательный, после чего был выслан из страны.

© CCTV Подозреваемая в организации взрыва в Монако © CCTV Подозреваемая в организации взрыва в Монако