Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрий Песков заявил, что негативное отношение Европы к России обусловлено попытками европейских политиков свалить на страну ответственность за их проблемы и желанием взять исторический реванш.

Он указал на склонность нынешнего поколения европейских политиков к популизму и их призывы тратить больше денег на оборону под предлогом объединения перед лицом "главного врага".

ЖЕНЕВА, 7 июл - РИА Новости. Причины негативного отношения Европы к России кроются как в попытках европейских политиков свалить на слишком большую по их меркам страну ответственность за их же собственные проблемы, так и в желании Европы взять некий исторический реванш, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе интервью швейцарскому изданию Weltwoche пресс-секретаря главы российского государства спросили, в чем, по его мнению, кроется причина негативного отношения к России со стороны Европы.

« "Россия слишком велика, чтобы Европа могла ее игнорировать. Европа предпочитает уделять России повышенное внимание, и ей очень удобно создавать из России образ угрозы", - ответил Песков.

Он указал на то, что нынешнее поколение политиков в Европе склонно к популизму, и под предлогом объединения перед лицом "главного врага" они призывают своих граждан тратить больше денег на оборону.

Песков отметил, что негативное отношение Европы к России обусловлено и историческими причинами.

"Плюс исторические традиции - история повторяется. Плюс к тому же это своего рода реванш, который пытаются взять некоторые силы в Европе", - пояснил он.