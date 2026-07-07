Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков заявил, что негативное отношение Европы к России обусловлено попытками европейских политиков свалить на страну ответственность за их проблемы и желанием взять исторический реванш.
- Он указал на склонность нынешнего поколения европейских политиков к популизму и их призывы тратить больше денег на оборону под предлогом объединения перед лицом "главного врага".
ЖЕНЕВА, 7 июл - РИА Новости. Причины негативного отношения Европы к России кроются как в попытках европейских политиков свалить на слишком большую по их меркам страну ответственность за их же собственные проблемы, так и в желании Европы взять некий исторический реванш, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ходе интервью швейцарскому изданию Weltwoche пресс-секретаря главы российского государства спросили, в чем, по его мнению, кроется причина негативного отношения к России со стороны Европы.
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"Россия слишком велика, чтобы Европа могла ее игнорировать. Европа предпочитает уделять России повышенное внимание, и ей очень удобно создавать из России образ угрозы", - ответил Песков.
Он указал на то, что нынешнее поколение политиков в Европе склонно к популизму, и под предлогом объединения перед лицом "главного врага" они призывают своих граждан тратить больше денег на оборону.
Песков отметил, что негативное отношение Европы к России обусловлено и историческими причинами.
"Плюс исторические традиции - история повторяется. Плюс к тому же это своего рода реванш, который пытаются взять некоторые силы в Европе", - пояснил он.
В этом контексте пресс-секретарь президента России обратил внимание на то, что европейские политики закрывают глаза на попытки киевского режима героизировать нацистов, причастных к убийству сотен тысяч людей.