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Песков прокомментировал освобождение Константиновки - РИА Новости, 07.07.2026
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Песков прокомментировал освобождение Константиновки

Песков назвал взятие Константиновки важным стратегическим шагом

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВС РФ освободили районы Константиновки в ДНР
ВС РФ освободили районы Константиновки в ДНР - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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ВС РФ освободили районы Константиновки в ДНР
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков назвал взятие Константиновки важным стратегическим шагом в освобождении новых регионов.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал взятие Константиновки важным стратегическим шагом в освобождении новых регионов РФ.
Он отметил, что работа по освобождению новых регионов продолжается.
"Вы знаете, что взятием Константиновки был сделан очень важный шаг в тактическом и стратегическом плане", - сказал Песков журналистам.
Третьего июля начальник Генштаба России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаДмитрий ПесковВладимир ПутинВалерий Герасимов
 
 
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