Песков прокомментировал освобождение Константиновки

Он отметил, что работа по освобождению новых регионов продолжается.

Третьего июля начальник Генштаба России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.