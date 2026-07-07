Песков прокомментировал освобождение Константиновки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков назвал взятие Константиновки важным стратегическим шагом в освобождении новых регионов.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал взятие Константиновки важным стратегическим шагом в освобождении новых регионов РФ.
Он отметил, что работа по освобождению новых регионов продолжается.
"Вы знаете, что взятием Константиновки был сделан очень важный шаг в тактическом и стратегическом плане", - сказал Песков журналистам.
Третьего июля начальник Генштаба России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.