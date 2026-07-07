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В Кремле прокомментировали просьбы Украины о новых видах вооружений - РИА Новости, 07.07.2026
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12:59 07.07.2026
В Кремле прокомментировали просьбы Украины о новых видах вооружений

Песков: просьбы Киева о новых видах вооружений не помешают СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков заявил, что просьбы Украины о новых видах вооружений не помешают продолжению СВО до достижения целей России.
  • Владимир Зеленский заявил, что страны ЕС и НАТО должны поделиться с Украиной технологиями производства ракет.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Постоянные просьбы Украины о новых видах вооружений не могут помешать продолжать СВО до достижения целей России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Украина постоянно просит новые виды вооружений и оборонительного, и наступательного характера. Это не может никак воспрепятстовать продолжению специальной военной операции до достижения целей", - сказал Песков журналистам.
Ранее Владимир Зеленский в интервью Financial Times заявил, что страны ЕС и НАТО должны поделиться с Украиной технологиями производства ракет.
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