Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков заявил, что просьбы Украины о новых видах вооружений не помешают продолжению СВО до достижения целей России.
- Владимир Зеленский заявил, что страны ЕС и НАТО должны поделиться с Украиной технологиями производства ракет.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Постоянные просьбы Украины о новых видах вооружений не могут помешать продолжать СВО до достижения целей России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Украина постоянно просит новые виды вооружений и оборонительного, и наступательного характера. Это не может никак воспрепятстовать продолжению специальной военной операции до достижения целей", - сказал Песков журналистам.
Ранее Владимир Зеленский в интервью Financial Times заявил, что страны ЕС и НАТО должны поделиться с Украиной технологиями производства ракет.
Песков ответил на вопрос о завершении конфликта на Украине
10 ноября 2025, 12:29