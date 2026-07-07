В аэропорту Краснодара сняли временные ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Краснодара сняты дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Аэропорт Краснодара принимает и отправляет рейсы с 09:00 до 23:00 мск согласно действующим NOTAM.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Краснодара, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Краснодар ("Пашковский"). Сняты дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что согласно действующим NOTAM, аэропорт Краснодара принимает и отправляет рейсы с 09:00 до 23:00 мск.