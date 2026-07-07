В аэропорту Краснодара ввели дополнительные ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Краснодара введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов помимо правил NOTAM.
- Согласно действующим NOTAM, аэропорт Краснодара принимает регулярные рейсы с 09:00 до 23:00 мск.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В аэропорту Краснодара введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов помимо правил NOTAM, сообщает Росавиация.
Согласно действующим NOTAM, аэропорт Краснодара принимает регулярные рейсы с 09.00 до 23.00 мск.
"Аэропорт Краснодар ("Пашковский"). Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.