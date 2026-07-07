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В аэропорту Краснодара ввели дополнительные ограничения - РИА Новости, 07.07.2026
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03:09 07.07.2026 (обновлено: 03:11 07.07.2026)
В аэропорту Краснодара ввели дополнительные ограничения

В аэропорту Краснодара ввели дополнительные ограничения на полеты

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТерминал аэропорта Краснодара
Терминал аэропорта Краснодара - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Терминал аэропорта Краснодара. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В аэропорту Краснодара введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов помимо правил NOTAM.
  • Согласно действующим NOTAM, аэропорт Краснодара принимает регулярные рейсы с 09:00 до 23:00 мск.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В аэропорту Краснодара введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов помимо правил NOTAM, сообщает Росавиация.
Согласно действующим NOTAM, аэропорт Краснодара принимает регулярные рейсы с 09.00 до 23.00 мск.
"Аэропорт Краснодар ("Пашковский"). Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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