Российские военные рассказали, как украинские пограничники бежали из Копани

ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Украинские пограничники бежали из населенного пункта Копани в Запорожской области, оставляя на позициях бронежилеты, личные вещи, боеприпасы и продовольствие, рассказал РИА Новости военнослужащий группировки войск "Восток" ВС РФ, командир взвода 55-й гвардейской дивизии морской пехоты с позывным Кир.

Он отметил, что украинские боевики, по его наблюдениям, покидали укрепления после интенсивной работы российской артиллерии и ударов беспилотников еще до начала непосредственного штурма.

"Когда наша артиллерия начинает работать и готовится штурмовое действие, противник уже понимает, что впереди стрелковый бой. К тому времени, когда мы заходим на позиции, там, как правило, уже никого нет", - добавил Кир.