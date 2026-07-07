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Российские военные рассказали, как украинские пограничники бежали из Копани - РИА Новости, 07.07.2026
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08:04 07.07.2026 (обновлено: 08:05 07.07.2026)
Российские военные рассказали, как украинские пограничники бежали из Копани

Пограничники ВСУ бежали из Копаней, оставляя на позициях бронежилеты

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские пограничники бежали из населенного пункта Копани в Запорожской области, оставив на позициях свои вещи и экипировку.
  • Минобороны России сообщило об освобождении Копани силами группировки войск «Восток».
  • По словам командира взвода с позывным Кир, украинские боевики покидали укрепления после интенсивной работы российской артиллерии и ударов беспилотников.
ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Украинские пограничники бежали из населенного пункта Копани в Запорожской области, оставляя на позициях бронежилеты, личные вещи, боеприпасы и продовольствие, рассказал РИА Новости военнослужащий группировки войск "Восток" ВС РФ, командир взвода 55-й гвардейской дивизии морской пехоты с позывным Кир.
Минобороны России 1 июля сообщило об освобождении населенного пункта Копани в Запорожской области силами группировки войск "Восток".
По словам Кира, российские штурмовые подразделения обнаружили экипировку пограничной службы. "Бронежилеты и береты пограничной службы Украины находили. Судя по всему, на оборону Копаней командование отправило пограничников. Бронежилет - это признак того, что противник просто бежал оттуда", - сообщил собеседник агентства.
Он отметил, что украинские боевики, по его наблюдениям, покидали укрепления после интенсивной работы российской артиллерии и ударов беспилотников еще до начала непосредственного штурма.
"Когда наша артиллерия начинает работать и готовится штурмовое действие, противник уже понимает, что впереди стрелковый бой. К тому времени, когда мы заходим на позиции, там, как правило, уже никого нет", - добавил Кир.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
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