Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские пограничники бежали из населенного пункта Копани в Запорожской области, оставив на позициях свои вещи и экипировку.
- Минобороны России сообщило об освобождении Копани силами группировки войск «Восток».
- По словам командира взвода с позывным Кир, украинские боевики покидали укрепления после интенсивной работы российской артиллерии и ударов беспилотников.
ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Украинские пограничники бежали из населенного пункта Копани в Запорожской области, оставляя на позициях бронежилеты, личные вещи, боеприпасы и продовольствие, рассказал РИА Новости военнослужащий группировки войск "Восток" ВС РФ, командир взвода 55-й гвардейской дивизии морской пехоты с позывным Кир.
Минобороны России 1 июля сообщило об освобождении населенного пункта Копани в Запорожской области силами группировки войск "Восток".
По словам Кира, российские штурмовые подразделения обнаружили экипировку пограничной службы. "Бронежилеты и береты пограничной службы Украины находили. Судя по всему, на оборону Копаней командование отправило пограничников. Бронежилет - это признак того, что противник просто бежал оттуда", - сообщил собеседник агентства.
Он отметил, что украинские боевики, по его наблюдениям, покидали укрепления после интенсивной работы российской артиллерии и ударов беспилотников еще до начала непосредственного штурма.
"Когда наша артиллерия начинает работать и готовится штурмовое действие, противник уже понимает, что впереди стрелковый бой. К тому времени, когда мы заходим на позиции, там, как правило, уже никого нет", - добавил Кир.