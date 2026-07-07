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Туристов, потерявшихся во время сплава на Колыме, нашли - РИА Новости, 07.07.2026
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06:43 07.07.2026
Туристов, потерявшихся во время сплава на Колыме, нашли

Пропавших в Магаданской области туристов нашли и эвакуировали на вертолете

CC BY 2.0 / alexanderbukreev / Mi-8Вертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
CC BY 2.0 / alexanderbukreev / Mi-8
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спасатели обнаружили группу туристов, не вернувшихся в назначенное время со сплава по рекам Магаданской области.
  • Туристов эвакуировали на вертолете в Магадан.
  • Группа не вернулась в указанный срок из-за непредвиденной ситуации: лодка туристов оказалась под водой, а вместе с ней и спутниковый телефон, поэтому не удалось подать сигнал бедствия.
МАГАДАН, 7 июл - РИА Новости. Спасатели обнаружили группу туристов, не вернувшихся в назначенное время со сплава по рекам Магаданской области, их эвакуировали на вертолете в Магадан, сообщает ГУ МЧС России по региону.
Ранее сообщалось, что спасатели отправились на поиски пропавшей группы туристов в Магаданской области, пятеро участников сплава не завершили маршрут в положенное время. Зарегистрированная туристская группа из 5 человек сплавлялась по рекам Иганджа и Армань. Но в назначенное время группа маршрут не завершила. В последний раз на связь туристы выходили двое суток назад по спутниковому телефону.
"В Магаданской области успешно завершены поиски группы туристов, пропавших на реке Армань. Спасатели и авиаторы МЧС России во время облета на вертолете Ми‑8 обнаружили путешественников в 30 километрах от места окончания маршрута, их здоровью ничего не угрожает. Туристов оперативно доставили на вертолете в Магадан. Как выяснилось, группа не вернулась в указанный срок из‑за непредвиденной ситуации: лодка туристов оказалась под водой, а вместе с ней оказался и спутниковый телефон, поэтому не удалось подать сигнал бедствия", - говорится в сообщении.
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Магаданская областьМагаданРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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