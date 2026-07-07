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Россиянам рассказали, как избежать проблем с законом в Китае - РИА Новости, 07.07.2026
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05:51 07.07.2026 (обновлено: 05:58 07.07.2026)
Россиянам рассказали, как избежать проблем с законом в Китае

Пьяное вождение в Китае может привести к уголовному преследованию

CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of ChinaФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of China
Флаг Китая. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российским туристам следует соблюдать китайское законодательство: не превышать разрешенный срок пребывания по безвизовому въезду и не заниматься трудовой деятельностью.
  • В генконсульстве РФ в Гуанчжоу предупредили, что вождение в нетрезвом виде и драки в Китае могут привести к уголовному преследованию.
  • Туристам рекомендуется хранить документы в сейфе отеля и носить с собой их копии или фотографии в телефоне.
ПЕКИН, 7 июл - РИА Новости. Законодательство в Китае довольно строгое, поэтому российским туристам следует помнить, что драки и вождение в нетрезвом виде могут привести к уголовному преследованию, рассказали РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Гуанчжоу.
В консульский округ генконсульства РФ в Гуанчжоу входят провинции Гуандун, Фуцзянь, Хайнань, Цзянси, Юньнань и Гуанси-Чжуанский автономный район.
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"Хотели бы также обратить внимание наших туристов на необходимость соблюдать китайское законодательство и уважать местные традиции. Если у вас безвизовый въезд (до 30 дней), не превышайте разрешенный срок. Важно, чтобы цель поездки соответствовала условиям безвиза – туризм, визит к родственникам, деловая поездка – не допускается какая-либо трудовая деятельность", - заявили в генконсульстве.
Также дипломаты отметили, что при проживании не в отеле необходимо в течение 24 часов после прибытия зарегистрироваться в местных органах общественной безопасности.
"Здесь относительно несложно арендовать автомобиль, особенно на Хайнане, имея временные китайские права. В этой связи настоятельно рекомендуем не садиться за руль в нетрезвом виде. Если пьяный водитель попадет в аварию даже без пострадавших, дело могут переквалифицировать в уголовное с отбыванием наказания и последующей депортацией", - добавили в генконсульстве.
Помимо этого, рекомендуется не провоцировать драки, а стараться урегулировать конфликт диалогом.
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"В Китае к насилию подход очень строгий, даже самый легкий вред здоровью в потасовке могут квалифицировать как умышленное причинение вреда – за это грозит арест или лишение свободы", - указали в генконсульстве.
Важно помнить, в КНР нет понятия самообороны, как правило, при вынесении решения исходят из уровня нанесения увечий, поэтому не стоит рассчитывать на какое-либо снисхождение правоохранительных органов.
"Если дело не дошло до уголовного преследования, то в любом случае возможны административные санкции (арест, штраф), а также обязанность возместить пострадавшему медицинские расходы и другие убытки", - сообщили в генконсульстве.
Вместе с тем рекомендуется внимательно относиться к личным вещам, особенно к документам – их лучше хранить в номере отеля, желательно в сейфе.
"При себе достаточно носить копии документов либо фотографии в телефоне – они выручат в случае проверки или непредвиденной ситуации. В части краж мы не фиксируем высокого уровня преступности на юге Китая, вместе с тем отмечаем, что зачастую наши граждане забывают свои документы или личные вещи в такси, после чего найти их или вернуть, как правило, практически невозможно", - сообщили агентству в генконсульстве.
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