Россиянам рассказали, как избежать проблем с законом в Китае

Краткий пересказ от РИА ИИ Российским туристам следует соблюдать китайское законодательство: не превышать разрешенный срок пребывания по безвизовому въезду и не заниматься трудовой деятельностью.

В генконсульстве РФ в Гуанчжоу предупредили, что вождение в нетрезвом виде и драки в Китае могут привести к уголовному преследованию.

Туристам рекомендуется хранить документы в сейфе отеля и носить с собой их копии или фотографии в телефоне.

ПЕКИН, 7 июл - РИА Новости. Законодательство в Китае довольно строгое, поэтому российским туристам следует помнить, что драки и вождение в нетрезвом виде могут привести к уголовному преследованию, рассказали РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Гуанчжоу.

В консульский округ генконсульства РФ Гуанчжоу входят провинции Гуандун, Фуцзянь, Хайнань, Цзянси, Юньнань и Гуанси-Чжуанский автономный район.

"Хотели бы также обратить внимание наших туристов на необходимость соблюдать китайское законодательство и уважать местные традиции. Если у вас безвизовый въезд (до 30 дней), не превышайте разрешенный срок. Важно, чтобы цель поездки соответствовала условиям безвиза – туризм, визит к родственникам, деловая поездка – не допускается какая-либо трудовая деятельность", - заявили в генконсульстве.

Также дипломаты отметили, что при проживании не в отеле необходимо в течение 24 часов после прибытия зарегистрироваться в местных органах общественной безопасности.

"Здесь относительно несложно арендовать автомобиль, особенно на Хайнане, имея временные китайские права. В этой связи настоятельно рекомендуем не садиться за руль в нетрезвом виде. Если пьяный водитель попадет в аварию даже без пострадавших, дело могут переквалифицировать в уголовное с отбыванием наказания и последующей депортацией", - добавили в генконсульстве.

Помимо этого, рекомендуется не провоцировать драки, а стараться урегулировать конфликт диалогом.

"В Китае к насилию подход очень строгий, даже самый легкий вред здоровью в потасовке могут квалифицировать как умышленное причинение вреда – за это грозит арест или лишение свободы", - указали в генконсульстве.

Важно помнить, в КНР нет понятия самообороны, как правило, при вынесении решения исходят из уровня нанесения увечий, поэтому не стоит рассчитывать на какое-либо снисхождение правоохранительных органов.

"Если дело не дошло до уголовного преследования, то в любом случае возможны административные санкции (арест, штраф), а также обязанность возместить пострадавшему медицинские расходы и другие убытки", - сообщили в генконсульстве.

Вместе с тем рекомендуется внимательно относиться к личным вещам, особенно к документам – их лучше хранить в номере отеля, желательно в сейфе.