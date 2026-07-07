Кардиолог назвал необычные признаки повышенного холестерина

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Постоянный шум в ушах, головокружение или снижение памяти могут указывать на повышенный уровень холестерина, сообщил врач-кардиолог Красногорской клинической больницы министерства здравоохранения Московской области Александр Рогачев.

По словам врача, при высоком холестерине возможны боли или усталость в икроножных мышцах при ходьбе, проходящие после отдыха - это может указывать на атеросклероз сосудов ног. У мужчин иногда наблюдается эректильная дисфункция, которая в некоторых случаях становится ранним признаком поражения сосудов, отметил Рогачев.