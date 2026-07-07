Кардиолог назвал необычные признаки повышенного холестерина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Повышенный уровень холестерина может проявляться через постоянный шум в ушах, головокружение или снижение памяти, сообщил врач-кардиолог Красногорской клинической больницы министерства здравоохранения Московской области Александр Рогачев.
- При высоком холестерине возможны боли или усталость в икроножных мышцах при ходьбе, а также желтоватые отложения на веках.
- Повышенный холестерин может не проявляться долгое время, но остается одним из главных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Постоянный шум в ушах, головокружение или снижение памяти могут указывать на повышенный уровень холестерина, сообщил врач-кардиолог Красногорской клинической больницы министерства здравоохранения Московской области Александр Рогачев.
"При этом существует несколько необычных, но клинически обоснованных симптомов. Это появление желтоватых отложений на веках. Они представляют собой скопления липидов под кожей и могут быть связаны с нарушением липидного обмена, хотя встречаются не у всех пациентов. Также могут появиться шум в ушах, головокружение или снижение памяти", - сказал Рогачев NEWS.ru.
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По словам врача, при высоком холестерине возможны боли или усталость в икроножных мышцах при ходьбе, проходящие после отдыха - это может указывать на атеросклероз сосудов ног. У мужчин иногда наблюдается эректильная дисфункция, которая в некоторых случаях становится ранним признаком поражения сосудов, отметил Рогачев.
При этом повышенный холестерин долгое время может никак не проявляться, но он остается одним из главных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, обратил внимание специалист.
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