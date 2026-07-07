В Харькове прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Харькове прогремела серия взрывов.
- В части Харьковской области объявлена воздушная тревога.
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Серия взрывов прогремела во вторник в Харькове на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Харькове слышно серию взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в части Харьковской области.
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22 июня 2022, 17:18