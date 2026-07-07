Минкультуры предложило увеличить лимит "Пушкинской карты"

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"Министерством культуры подготовлен проект постановления правительства… который предлагает следующие решения… 2) увеличение лимита карты программы "Пушкинская карта" до 7 тысяч рублей с установлением подлимита на покупку билетов на мероприятия государственных цирков в размере 2 тысяч рублей", - говорится в пояснительной записке к проекту о внесении изменений в постановление правительства.