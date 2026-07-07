Рейтинг@Mail.ru
Минкультуры предложило увеличить лимит "Пушкинской карты" - РИА Новости, 07.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:52 07.07.2026
Минкультуры предложило увеличить лимит "Пушкинской карты"

Минкультуры предложило увеличить лимит "Пушкинской карты" до семи тысяч рублей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОбразцы "Пушкинской карты"
Образцы Пушкинской карты - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Образцы "Пушкинской карты". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минкультуры предложило увеличить лимит "Пушкинской карты" с 5 до 7 тысяч рублей.
  • Предусматривается подлимит в 2 тысячи рублей для покупки билетов в государственные цирки.
  • Изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года, если будут приняты.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Минкультуры РФ предлагает увеличить лимит карты программы "Пушкинская карта" с 5 до 7 тысяч рублей с подлимитом для покупки билетов в цирки в размере 2 тысяч рублей, соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных актов.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить участие государственных цирков в программе "Пушкинская карта". Подготовленный Минкультуры законопроект предусматривает пункт о включении госцирков в программу.
«
"Министерством культуры подготовлен проект постановления правительства… который предлагает следующие решения… 2) увеличение лимита карты программы "Пушкинская карта" до 7 тысяч рублей с установлением подлимита на покупку билетов на мероприятия государственных цирков в размере 2 тысяч рублей", - говорится в пояснительной записке к проекту о внесении изменений в постановление правительства.
В случае принятия изменений, они вступят в силу с 1 сентября 2026 года.
Программа "Пушкинская карта" была запущена в 2021 году. Ее цель – повысить доступность культурных мероприятий для молодежи и привлечь их к искусству: театрам, музеям, концертам и кино.
Образцы Пушкинской карты - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
Молодежь приобрела уже более 113 миллионов билетов по "Пушкинской карте"
27 июня, 14:02
 
КультураОбществоРоссияВладимир ПутинПушкинская картаМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала