Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минкультуры предложило увеличить лимит "Пушкинской карты" с 5 до 7 тысяч рублей.
- Предусматривается подлимит в 2 тысячи рублей для покупки билетов в государственные цирки.
- Изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года, если будут приняты.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Минкультуры РФ предлагает увеличить лимит карты программы "Пушкинская карта" с 5 до 7 тысяч рублей с подлимитом для покупки билетов в цирки в размере 2 тысяч рублей, соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных актов.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить участие государственных цирков в программе "Пушкинская карта". Подготовленный Минкультуры законопроект предусматривает пункт о включении госцирков в программу.
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"Министерством культуры подготовлен проект постановления правительства… который предлагает следующие решения… 2) увеличение лимита карты программы "Пушкинская карта" до 7 тысяч рублей с установлением подлимита на покупку билетов на мероприятия государственных цирков в размере 2 тысяч рублей", - говорится в пояснительной записке к проекту о внесении изменений в постановление правительства.
В случае принятия изменений, они вступят в силу с 1 сентября 2026 года.
Программа "Пушкинская карта" была запущена в 2021 году. Ее цель – повысить доступность культурных мероприятий для молодежи и привлечь их к искусству: театрам, музеям, концертам и кино.