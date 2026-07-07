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Глава "Сильной Армении" заявил, что будет добиваться законной смены власти - РИА Новости, 07.07.2026
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20:03 07.07.2026
Глава "Сильной Армении" заявил, что будет добиваться законной смены власти

Самвел Карапетян заявил, что будет добиваться смены власти законным путем

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПредприниматель, лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян
Предприниматель, лидер партии Сильная Армения Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Предприниматель, лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самвел Карапетян, глава оппозиционной партии "Сильная Армения", заявил, что борьба за смену власти в республике будет вестись законными средствами.
  • Он также подтвердил, что возглавляемая им политическая сила не откажется от уличных акций протеста.
ЕРЕВАН, 7 июл – РИА Новости. Глава оппозиционной партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян заявил, что борьба за смену власти в республике будет вестись законными средствами.
"Мы идем к смене власти законным путем. Настанет день и мы станем свидетелями этого", - заявил Карапетян журналистам.
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Карапетян подтвердил, что возглавляемая им политическая сила не откажется от уличных акций протеста. "Уличная борьба обязательно будет. Для такой борьбы нужны триггеры, за которыми мы будем следить", - отметил политик.
Ранее ряд политических сил Армении подали в КС иски, оспаривающие результаты выборов. Оппозиция заявляла о давлении на избирателей, вовлечении правоохранительной системы в политические процессы, использовании административного ресурса, нарушении правящей силой финансовой отчетности. После рассмотрения исков Конституционный суд в субботу оставил в силе решение ЦИК об утверждении итогов выборов.
Согласно опубликованным 14 июня окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы. Правящей партии "Гражданский договор" достались 64 мандата, блокам "Сильная Армения" и "Армения" - 29 и 12 соответственно. Партия премьера Никола Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство.
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