Глава "Сильной Армении" заявил, что будет добиваться законной смены власти

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Самвел Карапетян, глава оппозиционной партии "Сильная Армения", заявил, что борьба за смену власти в республике будет вестись законными средствами.
- Он также подтвердил, что возглавляемая им политическая сила не откажется от уличных акций протеста.
ЕРЕВАН, 7 июл – РИА Новости. Глава оппозиционной партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян заявил, что борьба за смену власти в республике будет вестись законными средствами.
"Мы идем к смене власти законным путем. Настанет день и мы станем свидетелями этого", - заявил Карапетян журналистам.
Карапетян подтвердил, что возглавляемая им политическая сила не откажется от уличных акций протеста. "Уличная борьба обязательно будет. Для такой борьбы нужны триггеры, за которыми мы будем следить", - отметил политик.
Ранее ряд политических сил Армении подали в КС иски, оспаривающие результаты выборов. Оппозиция заявляла о давлении на избирателей, вовлечении правоохранительной системы в политические процессы, использовании административного ресурса, нарушении правящей силой финансовой отчетности. После рассмотрения исков Конституционный суд в субботу оставил в силе решение ЦИК об утверждении итогов выборов.
Согласно опубликованным 14 июня окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы. Правящей партии "Гражданский договор" достались 64 мандата, блокам "Сильная Армения" и "Армения" - 29 и 12 соответственно. Партия премьера Никола Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство.