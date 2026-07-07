Глава "Сильной Армении" заявил, что будет добиваться законной смены власти

ЕРЕВАН, 7 июл – РИА Новости. Глава оппозиционной партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян заявил, что борьба за смену власти в республике будет вестись законными средствами.

Карапетян подтвердил, что возглавляемая им политическая сила не откажется от уличных акций протеста. "Уличная борьба обязательно будет. Для такой борьбы нужны триггеры, за которыми мы будем следить", - отметил политик.