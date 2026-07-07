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Калининград готов принять соотечественников из Прибалтики, заявил сенатор - РИА Новости, 07.07.2026
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23:52 07.07.2026
Калининград готов принять соотечественников из Прибалтики, заявил сенатор

Шендерюк-Жидков: Калининград готов принять соотечественников из Прибалтики

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКалининград
Калининград - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Калининград готов принять депортированных из стран Прибалтики русскоязычных соотечественников, заявил сенатор от региона Александр Шендерюк-Жидков.
  • Власти прибалтийских республик, по сообщению директора департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григория Лукьянцева, открыто готовятся к массовой депортации русскоязычных.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Калининград готов принять депортированных из стран Прибалтики соотечественников, заявил РИА Новости сенатор от региона Александр Шендерюк-Жидков.
Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев ранее сообщил, что власти прибалтийских республик открыто готовятся к массовой депортации русскоязычных, рассчитывая, вероятно, окончательно решить "русский вопрос".
"Калининград готов принять всех депортированных. Ситуация с русскоязычными жителями в странах Балтии вызывает серьезную обеспокоенность", - сказал Шендерюк-Жидков.
Сенатор напомнил, что в Калининграде уже работает филиал Фонда поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, и это позволяет выстраивать понятные каналы консультационной и организационной помощи.
"Важно, чтобы люди, оказавшиеся в непростой ситуации, могли рассчитывать на сопровождение и поддержку в рамках действующего законодательства", - подчеркнул он.
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В миреКалининградПрибалтикаРоссияАлександр Шендерюк-ЖидковГригорий Лукьянцев
 
 
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