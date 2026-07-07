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В зоопарке Калининграда умерла бегемот Миля - РИА Новости, 07.07.2026
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22:35 07.07.2026
В зоопарке Калининграда умерла бегемот Миля

В зоопарке Калининграда умерла 25-летняя бегемот Миля

© Фото : Светлана Соколова/TelegramБегемот Миля
Бегемот Миля - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : Светлана Соколова/Telegram
Бегемот Миля . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бегемот Миля умерла в зоопарке Калининграда в возрасте 25 лет.
  • Причиной смерти Мили стала патология печени и печеночная недостаточность.
  • Ветеринары проведут анализы и консультации со специалистами, чтобы выявить первоначальные причины заболевания бегемота.
КАЛИНИНГРАД, 7 июл – РИА Новости. Бегемот Миля умерла в зоопарке Калининграда, ей было 25 лет, причиной смерти стала патология печени, сообщила директор зоопарка Светлана Соколова.
По информации зоопарка, Миля почувствовала себя плохо в конце июня.
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"К сожалению, чуда не случилось. 6 июля бегемот Миля пала... Причиной смерти Мили стала патология печени и печеночная недостаточность", - написала Соколова в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что у Мили были обнаружены серьезные патологические изменения в поджелудочной железе и легких. Ветеринарные врачи попытаются выявить первоначальные причины, однако, они могут быть самыми разными, накапливаемыми годами.
"Согласно предварительному патологоанатомическому исследованию, состояние Мили являлось хроническим, то есть заболевание не возникло внезапно две недели назад, а нарастало в течение довольно длительного времени, но протекало бессимптомно, скрыто, и проявилось только в терминальной стадии, когда спасти Милю мы уже не могли", - добавила Соколова.
После смерти Мили, в лабораторию сдали все возможные анализы на инфекционные и не инфекционные болезни, которые могли привести к такому исходу.
"Конкретика будет после анализов и консультаций со специалистами из других зоопарков, в том числе зарубежных, ведь лечение таких экзотических животных - большая редкость в нашей стране", - заключила Соколова.
Бегемоту Миле было 25 лет. Она родилась в 2000 году накануне миллениума, отчего и получила свое имя.
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