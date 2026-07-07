Юрист рассказал, как мошенники используют ИИ на сайтах знакомств

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники с сайтов знакомств активно используют технологии искусственного интеллекта для выманивания денег у россиян.

Современные технологии позволяют мошенникам создавать вымышленные личности, вести грамотную переписку и применять дипфейки, включая изменение лица и голоса во время видеозвонков.

Среди распространенных схем мошенничества — просьбы о помощи, лжеинвестиции в крипту, фишинговые ссылки и шантаж интим-материалами.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Мошенники с сайтов знакомств активно используют технологии искусственного интеллекта и создают вымышленные личности, чтобы выманить деньги у россиян, рассказал РИА Новости юрист, заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Дмитрий Липин.

"В последнее время активно внедряются технологии искусственного интеллекта. Уже сегодня мошенники используют сгенерированные нейросетями фотографии, создают полностью вымышленные личности, ведут грамотную переписку с помощью ИИ, а также применяют дипфейки", - сказал юрист.

Он также добавил, что современные технологии позволяют изменять лицо и голос даже во время видеозвонка, поэтому такие звонки не всегда являются гарантией того, что вы общаетесь с реальным человеком.