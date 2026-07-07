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"Яндекс Пэй" опроверг информацию об удалении приложения из App Store - РИА Новости, 07.07.2026
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03:40 07.07.2026
"Яндекс Пэй" опроверг информацию об удалении приложения из App Store

Яндекс Пэй опроверг удаление приложения из App Store

© Sputnik / Санат Имангалиев | Перейти в медиабанкРабота за ноутбуком
Работа за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Sputnik / Санат Имангалиев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Яндекс Пэй» опроверг информацию об удалении приложения из App Store.
  • Приложение сервиса доступно для скачивания в российском сегменте App Store.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. "Яндекс Пэй" опроверг информацию об удалении приложения из App Store. Сервис доступен для скачивания в российском сегменте App Store.
"Наше приложение никто не удалял, качайте на здоровье", - говорится в Telegram-канале сервиса.
Ранее ряд СМИ сообщал о том, что приложение якобы пропало из App Store.
При этом, как выяснил корреспондент РИА Новости, приложение сервиса доступно в российском сегменте App Store.
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