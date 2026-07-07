"Яндекс Пэй" опроверг информацию об удалении приложения из App Store

Краткий пересказ от РИА ИИ «Яндекс Пэй» опроверг информацию об удалении приложения из App Store.

Приложение сервиса доступно для скачивания в российском сегменте App Store.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. "Яндекс Пэй" опроверг информацию об удалении приложения из App Store. Сервис доступен для скачивания в российском сегменте App Store.

"Наше приложение никто не удалял, качайте на здоровье", - говорится в Telegram-канале сервиса.

Ранее ряд СМИ сообщал о том, что приложение якобы пропало из App Store.