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Берл Лазар поженил в Израиле бывших заложников ХАМАС - РИА Новости, 07.07.2026
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Религия
 
18:58 07.07.2026
Берл Лазар поженил в Израиле бывших заложников ХАМАС

Главный раввин России поженил в Израиле бывших заложников ХАМАС Труфанова и Коэн

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГлавный раввин России Берл Лазар
Главный раввин России Берл Лазар - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Главный раввин России Берл Лазар
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар провел свадебную церемонию (хупу) бывших заложников ХАМАС Александра Труфанова и Сапир Коэн, торжество прошло в Израиле, сообщается в Telergam-канале главного раввина.
"Главный Раввин России Берл Лазар 5 июля в Израиле возглавил свадебную церемонию бывших заложников ХАМАС Сапир Коэн и Саши Труфанова. Коэн была в плену 55 дней, а Труфанов — 498. Они были похищены 7 октября 2023 года", - говорится в сообщении.
Пресс-служба Лазара сообщил, что церемонии присутствовал президент Израиля Ицхак Герцог.
"Для нас эта свадьба - большая победа. Впервые в истории Израиля два бывших заложника, которых хотели уничтожить не только физически, но и духовно, создали семью... Для меня честь, что я смог соединить Сашу Труфанова и Сапир Коэн, эту семью. Эта свадьба - праздник для всего еврейского мира", - передает слова главного раввина России его пресс-служба.
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Берл Лазар напомнил, что в свое время президент России Владимир Путин приложил большие усилия для освобождения заложников, а в апреле 2025 года Путин встретился в Кремле с Александром Труфановым, его матерью Еленой и невестой Сапир Коэн.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу атаке из сектора Газа, в ходе которой ХАМАС захватил более 250 заложников. Среди них были уроженец Донецка Максим Харкин, российский гражданин Александр Труфанов, его мать Елена Труфанова, бабушка Ирина Татти и невеста Сапир Коэн. Труфанова, Татти и Коэн провели в плену 52 дня, а Александр Труфанов был освобожден 15 февраля 2025 года в рамках сделки о прекращении огня.
Труфанов ранее рассказывал журналистам в Москве, что уверовал в Бога и начал изучать иудаизм. На праздновании нового года хасидизма в Москве 9 декабря Лазар сообщил, что Харкин и его мать Наталья Харкин отправятся в Нью-Йорк, чтобы помолиться на могиле почитаемого хасидами любавичского раввина Менахема-Мендла Шнеерсона в благодарность за освобождение.
Кроме того, на свадьбе были друзья молодой семьи и другие бывшие заложники.
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