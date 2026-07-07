Берл Лазар поженил в Израиле бывших заложников ХАМАС

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар провел свадебную церемонию (хупу) бывших заложников ХАМАС Александра Труфанова и Сапир Коэн, торжество прошло в Израиле, сообщается в Telergam-канале главного раввина.

"Главный Раввин России Берл Лазар 5 июля в Израиле возглавил свадебную церемонию бывших заложников ХАМАС Сапир Коэн и Саши Труфанова. Коэн была в плену 55 дней, а Труфанов — 498. Они были похищены 7 октября 2023 года", - говорится в сообщении.

Пресс-служба Лазара сообщил, что церемонии присутствовал президент Израиля Ицхак Герцог.

"Для нас эта свадьба - большая победа. Впервые в истории Израиля два бывших заложника, которых хотели уничтожить не только физически, но и духовно, создали семью... Для меня честь, что я смог соединить Сашу Труфанова и Сапир Коэн, эту семью. Эта свадьба - праздник для всего еврейского мира", - передает слова главного раввина России его пресс-служба.

Берл Лазар напомнил, что в свое время президент России Владимир Путин приложил большие усилия для освобождения заложников, а в апреле 2025 года Путин встретился в Кремле с Александром Труфановым, его матерью Еленой и невестой Сапир Коэн.

Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу атаке из сектора Газа, в ходе которой ХАМАС захватил более 250 заложников. Среди них были уроженец Донецка Максим Харкин, российский гражданин Александр Труфанов, его мать Елена Труфанова, бабушка Ирина Татти и невеста Сапир Коэн. Труфанова, Татти и Коэн провели в плену 52 дня, а Александр Труфанов был освобожден 15 февраля 2025 года в рамках сделки о прекращении огня.

Труфанов ранее рассказывал журналистам в Москве, что уверовал в Бога и начал изучать иудаизм. На праздновании нового года хасидизма в Москве 9 декабря Лазар сообщил, что Харкин и его мать Наталья Харкин отправятся в Нью-Йорк, чтобы помолиться на могиле почитаемого хасидами любавичского раввина Менахема-Мендла Шнеерсона в благодарность за освобождение.