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Глава МИД Ирана прокомментировал возможные переговоры с США - РИА Новости, 07.07.2026
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09:30 07.07.2026
Глава МИД Ирана прокомментировал возможные переговоры с США

Аракчи: переговоры по сделке с США не начнутся, если угрозы продолжатся

© AP Photo / Frank Franklin IIГлава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи
Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / Frank Franklin II
Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что переговоры по окончательной сделке с США не начнутся, если угрозы Вашингтона будут продолжаться.
  • Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум о завершении начавшегося военного конфликта, который определяет сроки снятия морской блокады США и восстановления судоходства Ираном в Ормузском проливе.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что переговоры по окончательной сделке с США не начнутся, если угрозы Вашингтона будут продолжаться.
"Миллионы гордых иранцев собрались, чтобы почтить великого аятоллу Хаменеи и его наследие. Ни они, ни наши храбрые вооруженные силы не поддаются угрозам. Параграф 13 меморандума о взаимопонимании ясно указывает: переговоры по окончательной сделке не начнутся, если угрозы будут продолжатся. Уважайте свою подпись", - написал министр на своей странице в соцсети X.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе. Ключевыми посредниками выступают Пакистан и Катар.
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В миреИранСШАВашингтон (штат)Аббас Аракчи
 
 
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