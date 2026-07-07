Глава МИД Ирана прокомментировал возможные переговоры с США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что переговоры по окончательной сделке с США не начнутся, если угрозы Вашингтона будут продолжаться.
- Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум о завершении начавшегося военного конфликта, который определяет сроки снятия морской блокады США и восстановления судоходства Ираном в Ормузском проливе.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что переговоры по окончательной сделке с США не начнутся, если угрозы Вашингтона будут продолжаться.
"Миллионы гордых иранцев собрались, чтобы почтить великого аятоллу Хаменеи и его наследие. Ни они, ни наши храбрые вооруженные силы не поддаются угрозам. Параграф 13 меморандума о взаимопонимании ясно указывает: переговоры по окончательной сделке не начнутся, если угрозы будут продолжатся. Уважайте свою подпись", - написал министр на своей странице в соцсети X.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе. Ключевыми посредниками выступают Пакистан и Катар.