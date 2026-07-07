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В Москве домогавшемуся мальчика в автобусе предъявили обвинение - РИА Новости, 07.07.2026
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10:17 07.07.2026 (обновлено: 10:22 07.07.2026)
В Москве домогавшемуся мальчика в автобусе предъявили обвинение

Иностранцу, домогавшемуся мальчика в автобусе в Москве, предъявили обвинение

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иностранец домогался до мальчика в автобусе в Москве вечером 4 июля.
  • Злоумышленник установлен, задержан и арестован, ведется проверка его причастности к аналогичным преступлениям.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Иностранцу, домогавшемуся до мальчика в автобусе в Москве, предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба столичного главка СК РФ.
По данным следствия, вечером 4 июля иностранец, воспользовавшись отсутствием других пассажиров в автобусе, "напал на несовершеннолетнего и совершил в отношении него иные насильственные действия сексуального характера". Было возбуждено уголовное дело.
"В кратчайшие сроки злоумышленник установлен и задержан. С ним проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение", - сообщили в главке, добавив, что обвиняемый арестован.
Кроме того, фигурант проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Московского региона.
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