В Москве домогавшемуся мальчика в автобусе предъявили обвинение

Краткий пересказ от РИА ИИ Иностранец домогался до мальчика в автобусе в Москве вечером 4 июля.

Злоумышленник установлен, задержан и арестован, ведется проверка его причастности к аналогичным преступлениям.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Иностранцу, домогавшемуся до мальчика в автобусе в Москве, предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба столичного главка СК РФ.

По данным следствия, вечером 4 июля иностранец, воспользовавшись отсутствием других пассажиров в автобусе, "напал на несовершеннолетнего и совершил в отношении него иные насильственные действия сексуального характера". Было возбуждено уголовное дело.

"В кратчайшие сроки злоумышленник установлен и задержан. С ним проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение", - сообщили в главке, добавив, что обвиняемый арестован.