Госдума одобрила проект о регулировании ИИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума приняла в первом чтении законопроект, который закладывает правовую основу для развития больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта в России.

Законопроект вводит понятия «суверенных» и «национальных» ИИ-моделей и предусматривает доступ разработчиков к государственным данным для обучения.

Суверенной будет считаться модель, разработанная и полностью контролируемая российским юрлицом, а национальная модель может использовать зарубежные компоненты, распространяемые на условиях открытой лицензии.

Правительство РФ сможет определять меры государственной поддержки для разработчиков моделей и порядок доступа к федеральным информационным системам.

Закон также предусматривает маркировку материалов, созданных с применением больших фундаментальных моделей ИИ, и устанавливает полномочия президента и правительства в сфере развития и регулирования ИИ.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, который закладывает правовую основу для развития в России больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта (ИИ), вводит понятия "суверенных" и "национальных" ИИ-моделей и открывает их разработчикам доступ к государственным данным для обучения.

Документ регулирует отношения, связанные с разработкой, внедрением и применением больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта - программ, содержащих не менее миллиарда параметров и способных выполнять интеллектуальные задачи на уровне, сопоставимом с человеком. Как отмечается в пояснительной записке, примером таких продуктов являются российские YandexGPT и GigaChat, а также зарубежные ChatGPT, Gemini и DeepSeek.

Законопроект вводит две ключевые категории: суверенную и национальную большие фундаментальные модели. Суверенной будет считаться модель, разработанная российским юрлицом, полностью контролируемая им на всех стадиях жизненного цикла, технически воспроизводимая и размещенная в российских центрах обработки данных. Национальная модель также должна разрабатываться российским юрлицом, но при этом может использовать зарубежные компоненты, распространяемые на условиях открытой лицензии.

Обе категории должны пройти подтверждение соответствия российскому законодательству и традиционным духовно-нравственным ценностям. Порядок учета и присвоения статуса суверенных и национальных моделей установит правительство РФ

Законопроект предусматривает, что правительство сможет определять для разработчиков таких моделей меры государственной поддержки - финансовые, имущественные, гарантийные и информационные. Им также разрешат обучать нейросети на информации из федеральных информационных систем - порядок доступа к таким наборам данных определит правительство по согласованию с уполномоченным органом в области безопасности.

Отдельная статья законопроекта посвящена использованию результатов интеллектуальной деятельности. Не будет считаться нарушением авторских прав обработка информации, содержащейся в объектах авторского права, для обучения суверенных и национальных моделей - при условии, что разработчик правомерно получил экземпляр произведения или оно находилось в открытом доступе.

Документ также предусматривает маркировку информационных материалов в аудио- и визуальной форме, созданных с применением больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта. Формат и порядок размещения такой маркировки будут определяться соглашением между лицом, применяющим модель, и лицом, предоставляющим возможность ее применения. Владельцы социальных сетей обязаны обеспечить пользователям техническую возможность размещения такой маркировки.

Правительство получит право устанавливать случаи, в которых на государственных информационных системах и в других чувствительных сферах допускается применение исключительно суверенных и национальных моделей. Для банковской сферы такие случаи будут определяться по согласованию с Центральным банком. При этом требование об обязательном использовании суверенных и национальных моделей до 1 сентября 2032 года не будет распространяться на информационные системы, созданные и эксплуатируемые на день вступления этой нормы в силу, - но только при условии обработки и хранения данных на территории России.

Закон также закрепляет полномочия президента утверждать Национальную стратегию развития искусственного интеллекта, а правительства - координировать деятельность ведомств, определять меры поддержки и устанавливать требования по предотвращению рисков, связанных с применением таких моделей. Уполномоченный орган в сфере информационных технологий займется анализом развития отрасли, методической поддержкой госорганов и выработкой мер стимулирования.