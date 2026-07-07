Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во вторник в Херсоне прогремели взрывы.
- По сообщению телеканала «Общественное», это уже пятый раз за день, когда в городе слышны взрывы.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели во вторник в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщает украинский телеканал "Общественное".
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"В Херсоне в пятый раз за день слышны взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 30 августа 2025 года заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
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