В Гагаузии потребовали от Санду освободить Гуцул и уйти в отставку

«

"Госпожа президент, самое лучшее, что вы сегодня можете сделать для нашей страны, - это освободить башкана (высшее должностное лицо Гагаузии - ред.) Евгению Гуцул и извиниться перед ней, перед ее семьей, перед ее детьми, перед всем гагаузским народом и перед всей Республикой Молдова. А после этого - уйти в отставку", - заявил Узун в видеообращении на государственном телеканале Гагаузии GRT.