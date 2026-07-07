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В Гагаузии потребовали от Санду освободить Гуцул и уйти в отставку - РИА Новости, 07.07.2026
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23:17 07.07.2026
В Гагаузии потребовали от Санду освободить Гуцул и уйти в отставку

Замглавы Гагаузии Узун потребовал от Санду немедленно освободить Гуцул

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкЕвгения Гуцул
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Родион Прока
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Евгения Гуцул. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы Гагаузской автономии Илья Узун потребовал от Санду освободить из-под ареста главу региона Евгению Гуцул.
  • Он заявил, что после освобождения Гуцул Санду должна извиниться перед гагаузским народом и уйти в отставку.
КИШИНЕВ, 7 июл - РИА Новости. Заместитель главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Илья Узун потребовал от президента республики Майи Санду немедленно освободить из-под ареста главу региона Евгению Гуцул, извиниться перед гагаузским народом и уйти в отставку.
В августе 2025 года суд первой инстанции приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы, ее обвиняли в финансировании ныне запрещенной в Молдавии партии "Шор".
«

"Госпожа президент, самое лучшее, что вы сегодня можете сделать для нашей страны, - это освободить башкана (высшее должностное лицо Гагаузии - ред.) Евгению Гуцул и извиниться перед ней, перед ее семьей, перед ее детьми, перед всем гагаузским народом и перед всей Республикой Молдова. А после этого - уйти в отставку", - заявил Узун в видеообращении на государственном телеканале Гагаузии GRT.

Он подчеркнул, что именно так поступают честные и принципиальные люди в демократических странах. Политик добавил, что только после выполнения этих условий общество и жители автономии "подумают, простить ли Санду и ее богатых родственников".
Отношения между Кишиневом и Гагаузской автономией остаются напряженными. Оппозиция в Молдавии обвиняет правящую партию "Действие и солидарность", негласным лидером которой является Санду, в политическом давлении на автономию.
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