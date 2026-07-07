Рейтинг@Mail.ru
Сотрудник ГУР признался в убийстве подозреваемой в покушении на Ермолаева - РИА Новости, 07.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:42 07.07.2026 (обновлено: 15:31 07.07.2026)
Сотрудник ГУР признался в убийстве подозреваемой в покушении на Ермолаева

Офицер ГУР МО Украины признался в убийстве подозреваемой в теракте в Монако

© Фото : INTERPOLПодозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская
Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : INTERPOL
Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Офицер ГУР Минобороны Украины признался в убийстве подозреваемой в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, сообщили в офисе генпрокурора страны.
  • Его задержали вместе с соучастником — бывшим сотрудником правоохранительных органов.
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Сотрудник ГУР Минобороны Украины признался в убийстве подозреваемой в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева, заявили в офисе генпрокурора страны.
"Проведены неотложные следственные (разыскные) действия, в ходе которых он сообщил об убийстве гражданки Березовской А., которое совершил совместно с другим фигурантом", — говорится в посте в Telegram-канале.
Вадим Ермолаев - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Новый поворот в деле о покушении на украинского олигарха
Вчера, 15:23
По данным ведомства, подозреваемая прибыла на Украину 1 июля. По возвращении она общалась с семьей и двумя мужчинами, один из которых — действующий офицер ГУР Минобороны, второй — бывший сотрудник правоохранительных органов. У последнего прошли обыски: в его доме обнаружили подвал, который, как утверждается, похож на комнату для пыток.
"Оба <...> задержаны по подозрению в совершенных убийствах по предварительному сговору группой лиц", — добавили в офисе.
Полицейский рядом с местом взрыва в Монако - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
На Украине раскрыли детали по делу об убийстве покушавшейся на Ермолаева
Вчера, 14:51
В Монако 29 июля прогремел взрыв. Пострадали три человека — Ермолаев, его спутница Анна Насобина и сын. Злоумышленница, которой оказалась Березовская, оставила у входной двери в здание рюкзак с бомбой. Когда семья заходила внутрь, взрывное устройство дистанционно активировали.
Основателя корпорации "Алеф" и одного из крупнейших девелоперов Днепропетровска Ермолаева не раз включали в список богатейших украинцев. Как пишут СМИ, в 2019 году он отказался от гражданства, чтобы "иметь международную защиту". Сейчас у предпринимателя только кипрский паспорт. В 2023-м Владимир Зеленский ввел против него персональные санкции на десять лет.
Поврежденный после взрыва вход в здание в Монако - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
СМИ: попытка убийства Ермолаева обошлась заказчикам в 150 тысяч долларов
Вчера, 14:56
 
УкраинаТеракт в МонакоВладимир ЗеленскийДнепропетровскИнтерполМонако
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала