Краткий пересказ от РИА ИИ Офицер ГУР Минобороны Украины признался в убийстве подозреваемой в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, сообщили в офисе генпрокурора страны.

Его задержали вместе с соучастником — бывшим сотрудником правоохранительных органов.

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Сотрудник ГУР Минобороны Украины признался в убийстве подозреваемой в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева, заявили в офисе генпрокурора страны.

"Проведены неотложные следственные (разыскные) действия, в ходе которых он сообщил об убийстве гражданки Березовской А., которое совершил совместно с другим фигурантом", — говорится в посте в Telegram-канале.

По данным ведомства, подозреваемая прибыла на Украину 1 июля. По возвращении она общалась с семьей и двумя мужчинами, один из которых — действующий офицер ГУР Минобороны, второй — бывший сотрудник правоохранительных органов. У последнего прошли обыски: в его доме обнаружили подвал, который, как утверждается, похож на комнату для пыток.

"Оба <...> задержаны по подозрению в совершенных убийствах по предварительному сговору группой лиц", — добавили в офисе.

В Монако 29 июля прогремел взрыв. Пострадали три человека — Ермолаев , его спутница Анна Насобина и сын. Злоумышленница, которой оказалась Березовская, оставила у входной двери в здание рюкзак с бомбой. Когда семья заходила внутрь, взрывное устройство дистанционно активировали.