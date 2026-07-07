Российские группировки поразили за сутки 98 пунктов управления БПЛА ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские группировки войск «Север», «Запад» и «Южная» поразили за сутки 98 пунктов управления беспилотниками.
- Группировка «Север» уничтожила 38 пунктов управления БПЛА, 79 БПЛА самолетного типа, 26 БПЛА октокоптерного типа R18 и пять НРТК.
- Группировка «Запад» сбила 29 беспилотников самолетного типа и 65 тяжелых квадрокоптеров, а также управляемый авиационный боеприпас и три барражирующих боеприпаса, вскрыла и уничтожила 46 пунктов управления БПЛА и станцию спутниковой связи Starlink.
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Российские группировки войск "Север", "Запад" и "Южная" поразили за сутки 98 пунктов управления беспилотниками, следует из заявлений начальников пресс-центров этих группировок.
"Уничтожены 38 пунктов управления БПЛА, 79 БПЛА самолетного типа, 26 БПЛА октокоптерного типа R18 и пять НРТК", - сказал начальник пресс-центра группировки "Север" Василий Межевых в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Начальник пресс-центра "Запада" Иван Бигма, в свою очередь, рассказал, что расчеты ПВО и мобильные огневые группы сбили 29 беспилотников самолетного типа и 65 тяжелых квадрокоптеров, а также управляемый авиационный боеприпас и три барражирующих боеприпаса.
"Вскрыты и уничтожены … 46 пунктов управления БПЛА и станция спутниковой связи Starlink", - добавил он.
По данным начальника пресс-центра "Южной" группировки Вадима Астафьева, на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены 27 антенн связи БПЛА, 12 наземных робототехнических комплексов, а также поражены 14 пунктов управления дронами и четыре блиндажа с личным составом ВСУ. Кроме того, сбиты 16 беспилотников противника.