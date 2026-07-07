Российские группировки поразили за сутки 98 пунктов управления БПЛА ВСУ

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Российские группировки войск "Север", "Запад" и "Южная" поразили за сутки 98 пунктов управления беспилотниками, следует из заявлений начальников пресс-центров этих группировок.

Начальник пресс-центра "Запада" Иван Бигма, в свою очередь, рассказал, что расчеты ПВО и мобильные огневые группы сбили 29 беспилотников самолетного типа и 65 тяжелых квадрокоптеров, а также управляемый авиационный боеприпас и три барражирующих боеприпаса.