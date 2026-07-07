Туристам на Бали рассказали, что делать при подозрении на гонконгский грипп

Краткий пересказ от РИА ИИ На Бали местные врачи дают рекомендации туристам по поводу симптомов респираторной инфекции на фоне сообщений о гонконгском гриппе.

Врач И Кришна Фатмайоно сообщил, что определить конкретный штамм вируса без лабораторных исследований невозможно, и лечение в большинстве случаев симптоматическое.

Медики отмечают увеличение числа обращений иностранных пациентов и предостерегают от самолечения антибиотиками при высокой температуре.

ДЖАКАРТА, 7 июл — РИА Новости. На фоне сообщений о гонконгском гриппе на Бали местные врачи рассказали РИА Новости, что делать туристам при высокой температуре, сильном кашле и других симптомах респираторной инфекции.

Ранее в Telegram-канале Baza появилась информация о том, что десятки российских туристов и релокантов заявили о заражении гонконгским гриппом на Бали . Уточнялось, что заболевшие переносят вирус даже тяжелее ковида.

"Основные жалобы - высокая температура, сильная слабость, кашель и мышечные боли. Клинические проявления вирусных респираторных инфекций часто схожи, поэтому без лабораторных исследований определить конкретный штамм невозможно. В большинстве случаев лечение симптоматическое, однако пациентам с затяжной лихорадкой, ухудшением состояния или признаками осложнений мы рекомендуем пройти дополнительное обследование", — сообщил РИА Новости врач одной из частных клиник Бали И Кришна Фатмайоно.

По словам другого балийского медика Сутрии, в последние недели частные клиники острова действительно фиксируют увеличение числа обращений иностранных пациентов.

"Многие туристы начинают самостоятельно принимать антибиотики или продолжают активный отдых, несмотря на высокую температуру. Мы советуем не заниматься самолечением и обращаться за медицинской помощью, если состояние ухудшается или лихорадка не проходит", — отметил врач.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что лихорадка денге может скрываться на Бали под видом гриппа, поэтому по возвращению в РФ гражданин должен следить за самочувствием. В Роспотребнадзоре добавили, что пик циркуляции гриппа на Бали был пройден в начале июня, однако сейчас отмечается сезонный подъем.