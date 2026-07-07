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В ГОСТ на русскую кухню войдет 260 блюд - РИА Новости, 07.07.2026
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03:35 07.07.2026
В ГОСТ на русскую кухню войдет 260 блюд

Чекущов: около 260 блюд войдут в ГОСТ на русскую кухню

© РИА Новости / М. Анфингер | Перейти в медиабанкБлюдо русской кухни
Блюдо русской кухни - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / М. Анфингер
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Блюдо русской кухни. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Около 260 блюд войдут в ГОСТ на русскую кухню, 133 рецептуры уже согласованы.
  • Рестораторы, историки и повара России совместно работают над созданием единого стандарта блюд русской кухни.
  • Также ведется работа над ГОСТами по выкладке российского пива на полках в магазинах и по готовой еде.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Около 260 блюд войдут в ГОСТ на русскую кухню, 133 рецептуры уже согласованы - над созданием единого стандарта совместно работают рестораторы, историки и повара России, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь - заместитель главы министерства промышленности и торговли Роман Чекушов.
"Мы планировали создать некий набор блюд, которые традиционно, исторически относятся к русской кухне. Мы не знали, какое количество блюд будет, и не ограничивали наших рестораторов, историков и поваров. В итоге определили, что будет порядка 260 блюд. Сегодня 133 рецептуры уже согласованы, то есть более половины. Сейчас идет очень активная работа", - сказал он.
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Замминистра отметил, что работа над брендом будет завершена в "какое-то обозримое время", а задача государства - обеспечить его продвижение как внутри страны, так и за рубежом.
Он добавил, что сейчас также создается ГОСТ по выкладке российского пива на полках в магазинах для того, чтобы продвигать отечественные товары.
Кроме того, продолжается работа над ГОСТом по готовой еде, чтобы обеспечить в одном стандарте набор всех требований к сегменту, который, по словам Чекушова, становится популярным среди разных категорий населения.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в среду, 8 июля, в 10.00 мск.
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