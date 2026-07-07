В ГОСТ на русскую кухню войдет 260 блюд

Краткий пересказ от РИА ИИ Около 260 блюд войдут в ГОСТ на русскую кухню, 133 рецептуры уже согласованы.

Рестораторы, историки и повара России совместно работают над созданием единого стандарта блюд русской кухни.

Также ведется работа над ГОСТами по выкладке российского пива на полках в магазинах и по готовой еде.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Около 260 блюд войдут в ГОСТ на русскую кухню, 133 рецептуры уже согласованы - над созданием единого стандарта совместно работают рестораторы, историки и повара России, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь - заместитель главы министерства промышленности и торговли Роман Чекушов.

"Мы планировали создать некий набор блюд, которые традиционно, исторически относятся к русской кухне. Мы не знали, какое количество блюд будет, и не ограничивали наших рестораторов, историков и поваров. В итоге определили, что будет порядка 260 блюд. Сегодня 133 рецептуры уже согласованы, то есть более половины. Сейчас идет очень активная работа", - сказал он.

Замминистра отметил, что работа над брендом будет завершена в "какое-то обозримое время", а задача государства - обеспечить его продвижение как внутри страны, так и за рубежом.

Он добавил, что сейчас также создается ГОСТ по выкладке российского пива на полках в магазинах для того, чтобы продвигать отечественные товары.

Кроме того, продолжается работа над ГОСТом по готовой еде, чтобы обеспечить в одном стандарте набор всех требований к сегменту, который, по словам Чекушова, становится популярным среди разных категорий населения.