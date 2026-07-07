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Госдума приняла закон о защите кандидатов при ошибках избиркомов - РИА Новости, 07.07.2026
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18:09 07.07.2026
Госдума приняла закон о защите кандидатов при ошибках избиркомов

Госдума приняла закон о праве кандидатов на регистрацию при ошибках избиркомов

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла закон, гарантирующий кандидатам и партиям право на регистрацию на выборах в случае незаконного отказа избиркома.
  • Если отказ в заверении списка кандидатов отменен, организующая выборы комиссия обязана повторно рассмотреть вопрос не позднее чем через один день после вступления решения в силу.
  • Документы для регистрации можно подать после истечения установленного срока, но не позднее чем через пять дней после повторного заверения списка и не менее чем за пятнадцать дней до дня голосования.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который гарантирует кандидатам и партиям право на регистрацию на выборах, если они пропустили срок подачи документов из-за незаконного отказа избиркома, впоследствии отмененного судом или вышестоящей комиссией.
Согласно документу, если решение избирательной комиссии об отказе в заверении списка кандидатов отменено вышестоящим избиркомом или судом, организующая выборы комиссия обязана повторно рассмотреть этот вопрос не позднее чем через один день после вступления решения в силу.
При этом документы, необходимые для регистрации, можно будет подать и после истечения установленного срока, но не позднее чем через пять дней после повторного заверения списка и не менее чем за пятнадцать дней до дня голосования. Избирком, в свою очередь, должен принять решение о регистрации или отказе не позднее чем за восемь дней до выборов.
Принятая мера разработана во исполнение постановления Конституционного суда от 13 декабря 2024 года. КС признал, что прежние нормы лишали кандидатов возможности зарегистрироваться, если они пропустили срок подачи документов из-за первоначального отказа комиссии, даже когда этот отказ потом был признан незаконным.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования и будет применяться к выборам, назначенным после этой даты.
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