Госдума приняла закон о защите кандидатов при ошибках избиркомов

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума приняла закон, гарантирующий кандидатам и партиям право на регистрацию на выборах в случае незаконного отказа избиркома.

Если отказ в заверении списка кандидатов отменен, организующая выборы комиссия обязана повторно рассмотреть вопрос не позднее чем через один день после вступления решения в силу.

Документы для регистрации можно подать после истечения установленного срока, но не позднее чем через пять дней после повторного заверения списка и не менее чем за пятнадцать дней до дня голосования.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который гарантирует кандидатам и партиям право на регистрацию на выборах, если они пропустили срок подачи документов из-за незаконного отказа избиркома, впоследствии отмененного судом или вышестоящей комиссией.

Согласно документу, если решение избирательной комиссии об отказе в заверении списка кандидатов отменено вышестоящим избиркомом или судом, организующая выборы комиссия обязана повторно рассмотреть этот вопрос не позднее чем через один день после вступления решения в силу.

При этом документы, необходимые для регистрации, можно будет подать и после истечения установленного срока, но не позднее чем через пять дней после повторного заверения списка и не менее чем за пятнадцать дней до дня голосования. Избирком, в свою очередь, должен принять решение о регистрации или отказе не позднее чем за восемь дней до выборов.

Принятая мера разработана во исполнение постановления Конституционного суда от 13 декабря 2024 года. КС признал, что прежние нормы лишали кандидатов возможности зарегистрироваться, если они пропустили срок подачи документов из-за первоначального отказа комиссии, даже когда этот отказ потом был признан незаконным.