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Госдума приняла закон о рекламе виноделен вдоль автомобильных дорог - РИА Новости, 07.07.2026
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17:22 07.07.2026
Госдума приняла закон о рекламе виноделен вдоль автомобильных дорог

Госдума приняла закон, разрешающий размещать рекламу виноделен вдоль автодорог

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДегустация
Дегустация - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла закон, разрешающий размещение наружной рекламы российских виноделен и их продукции вдоль автомобильных дорог.
  • Реклама может содержать информацию о видах винодельческой продукции, их классификации и использованном винограде, но не должна включать наименования вин, товарные знаки и изображения потребительской тары.
  • Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, разрешающий размещение вдоль автомобильных дорог наружной рекламы российских виноделен и их продукции, без указания конкретных марок вина и изображения бутылок.
Документ разработан в целях создания благоприятных условий для развития виноградарства и виноделия, а также повышения информированности потребителей о качественной отечественной винодельческой продукции и формирования культуры потребления вина.
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Закон разрешает размещение рекламы винодельческих хозяйств, виноградо-винодельческих зон, районов и терруаров на территориях тех регионов, где они расположены, вдоль автомобильных дорог общего пользования. Ее размещение допускается на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их.
Данная реклама может содержать информацию о видах винодельческой продукции (винах, в том числе крепленых и игристых, производимых в соответствующих хозяйствах, зонах, районах, терруарах), об их классификации и использованном для ее производства винограде. Однако в такой рекламе запрещается размещение наименований вин и товарных знаков, служащих для индивидуализации такой продукции, фотографий и иных изображений образцов потребительской тары (упаковки) алкогольной продукции.
Реклама хозяйств, зон, районов и терруаров, содержащая информацию о винодельческой продукции, должна сопровождаться предупреждением о вреде ее чрезмерного потребления. Для такой рекламы сохраняется и ряд других действующих ограничений, в том числе о запрете на ее размещение вблизи детских, образовательных, медицинских учреждений, санаториев, театров, музеев, библиотек, стадионов и т.д.
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За нарушение устанавливаемых требований рекламораспространители и рекламодатели будут нести ответственность.
Норма, предоставлявшая право Минздраву России совместно с Роспотребнадзором разрабатывать рекомендации для граждан по сохранению их здоровья при потреблении продукции виноделия, в рамках второго чтения была исключена из текста документа.
Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.
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