Госдума утвердила штрафы для УК за недопуск операторов связи в дома

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума приняла закон о введении административных штрафов для управляющих компаний за нарушение правил взаимодействия с операторами связи при работе на объектах общего имущества в многоквартирных домах.

За такое нарушение должностным лицам будет грозить штраф от 10 до 40 тысяч рублей, юридическим лицам — от 100 до 500 тысяч рублей.

За повторное нарушение предусмотрены более высокие штрафы и возможность дисквалификации должностных лиц на срок до трех лет.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором и третьем, окончательном, чтении закон, который вводит административные штрафы для управляющих компаний за нарушение правил взаимодействия с операторами связи при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей на объектах общего имущества в многоквартирных домах.

Согласно новой части 1.1 статьи 9.21 КоАП, за такое нарушение должностным лицам будет грозить штраф от 10 до 40 тысяч рублей, юридическим лицам - от 100 до 500 тысяч рублей.

За повторное нарушение штраф для должностных лиц составит от 40 до 50 тысяч рублей либо дисквалификация на срок до трех лет, для юрлиц - от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.

Эта статья Кодекса об административных правонарушениях предусматривает ответственность за нарушение правил недискриминационного доступа и порядка подключения к сетям. И ранее распространялась только на субъекты естественной монополии, а также владельцев объектов электросетевого хозяйства, водопроводных и канализационных сетей.