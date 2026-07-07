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Госдума утвердила штрафы для УК за недопуск операторов связи в дома - РИА Новости, 07.07.2026
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17:13 07.07.2026
Госдума утвердила штрафы для УК за недопуск операторов связи в дома

Госдума приняла закон о штрафах для УК за недопуск операторов связи в дома

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла закон о введении административных штрафов для управляющих компаний за нарушение правил взаимодействия с операторами связи при работе на объектах общего имущества в многоквартирных домах.
  • За такое нарушение должностным лицам будет грозить штраф от 10 до 40 тысяч рублей, юридическим лицам — от 100 до 500 тысяч рублей.
  • За повторное нарушение предусмотрены более высокие штрафы и возможность дисквалификации должностных лиц на срок до трех лет.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором и третьем, окончательном, чтении закон, который вводит административные штрафы для управляющих компаний за нарушение правил взаимодействия с операторами связи при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей на объектах общего имущества в многоквартирных домах.
Согласно новой части 1.1 статьи 9.21 КоАП, за такое нарушение должностным лицам будет грозить штраф от 10 до 40 тысяч рублей, юридическим лицам - от 100 до 500 тысяч рублей.
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За повторное нарушение штраф для должностных лиц составит от 40 до 50 тысяч рублей либо дисквалификация на срок до трех лет, для юрлиц - от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.
Эта статья Кодекса об административных правонарушениях предусматривает ответственность за нарушение правил недискриминационного доступа и порядка подключения к сетям. И ранее распространялась только на субъекты естественной монополии, а также владельцев объектов электросетевого хозяйства, водопроводных и канализационных сетей.
Новый закон также добавляет в этот список препятствование владельцем тепловых сетей передаче по ним тепловой энергии. Наказание за все составы одинаковое и совпадает с вводящимся для УК.
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