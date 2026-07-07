В Госдуму внесли проект о праве граждан тратить маткапитал на ремонт жилья

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» внесли законопроект о праве граждан тратить материнский капитал на ремонт жилья.

Под ремонтом предлагается понимать профессиональные работы по ремонту жилых помещений, домов и надворных построек, оказываемые специализированными организациями или ИП по договору подряда.

Авторы законопроекта считают, что его принятие позволит семьям улучшить условия жизни детей за счет ремонта имеющегося жилья, когда приобретение нового жилья не требуется или невозможно.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым внесли в палату парламента законопроект о праве граждан тратить материнский капитал на ремонт жилья, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Проектом федерального закона "О внесении изменения в статью 10 Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" (далее – законопроект) предлагается предоставить гражданам право использовать средства материнского капитала на ремонт жилья", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

Под такими услугами проектом предлагается понимать профессиональные работы по ремонту жилых помещений, домов и надворных построек, оказываемые специализированными организациями или ИП по договору подряда.