В Госдуму внесли проект о праве граждан тратить маткапитал на ремонт жилья

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» внесли законопроект о праве граждан тратить материнский капитал на ремонт жилья.
- Под ремонтом предлагается понимать профессиональные работы по ремонту жилых помещений, домов и надворных построек, оказываемые специализированными организациями или ИП по договору подряда.
- Авторы законопроекта считают, что его принятие позволит семьям улучшить условия жизни детей за счет ремонта имеющегося жилья, когда приобретение нового жилья не требуется или невозможно.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым внесли в палату парламента законопроект о праве граждан тратить материнский капитал на ремонт жилья, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Проектом федерального закона "О внесении изменения в статью 10 Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" (далее – законопроект) предлагается предоставить гражданам право использовать средства материнского капитала на ремонт жилья", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Под такими услугами проектом предлагается понимать профессиональные работы по ремонту жилых помещений, домов и надворных построек, оказываемые специализированными организациями или ИП по договору подряда.
По мнению авторов, принятие проекта позволит тысячам российских семей воспользоваться средствами маткапитала для реального улучшения условий жизни своих детей в тех случаях, когда приобретение нового жилья не требуется или невозможно, а улучшить ситуацию можно за счет ремонта имеющегося жилья.