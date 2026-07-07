Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госдума приняла закон о расширении социальных гарантий для Героев России, кавалеров ордена Славы, сотрудников органов внутренних дел и членов их семей.
- Дети Героев России и полных кавалеров ордена Славы получат право на первоочередной и внеочередной прием в государственные и муниципальные образовательные организации.
- Супруги, родители и дети сотрудников внутренних дел, ставших инвалидами I и II группы, получат право взять отпуск одновременно с отпуском сотрудника.
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о расширении социальных гарантий Героев России, кавалеров ордена Славы, сотрудников органов внутренних дел и членов их семей.
Принятый закон закрепляет право детей Героев России и полных кавалеров ордена Славы на первоочередной прием в государственные и муниципальные общеобразовательные и дошкольные образовательные организации по месту жительства.
Уточняется, что детям погибших Героев России и полных кавалеров ордена Славы предоставляется право на внеочередной прием в государственные и муниципальные школы и дошкольные организации.
Кроме того, супруги, родители и дети (в том числе совершеннолетние) сотрудников внутренних дел, ставших инвалидами I и II группы, теперь имеют право взять отпуск одновременно с отпуском сотрудника. При этом продолжительность отпуска одного из родителей такого сотрудника или отпуска одного из его детей, в том числе совершеннолетних, по их желанию может быть равной продолжительности отпуска такого сотрудника.
Госдума приняла закон об отпуске для ветеранов СВО до 35 дней
17 февраля, 14:25