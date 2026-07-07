ГД приняла закон о праве МВД утверждать перечни профессий для мигрантов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госдума приняла закон о передаче МВД России полномочий Минтруда РФ по утверждению перечней профессий квалифицированных иностранных специалистов.
- МВД получило право разрешать иностранным гражданам работать не только в регионе, где было выдано разрешение на работу или временное проживание, но и в других субъектах России.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о передаче МВД России полномочий Минтруда РФ по утверждению перечней профессий квалифицированных иностранных специалистов.
Согласно принятому закону, МВД РФ передаются полномочия Минтруда РФ по утверждению перечней профессий квалифицированных иностранных специалистов, имеющих право на получение вида на жительство в России в упрощенном порядке, а также трудоустраивающихся по профессии вне квот, установленных Минтрудом РФ по заявкам регионов.
Кроме того, МВД РФ по согласованию с Минтрудом РФ получило право разрешать иностранным гражданам и лицам без гражданства, временно пребывающим в РФ, работать не только в регионе, где было выдано разрешение на работу или временное проживание, но и в других субъектах России. При этом будут учитываться экономические связи между регионами.
Как ранее отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, наделение министерства внутренних дел дополнительными полномочиями в области трудовой миграции позволит усилить государственный контроль за ней. По его словам, это будет способствовать дальнейшему наведению порядка в этой сфере.