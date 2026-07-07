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ГД приняла закон о праве МВД утверждать перечни профессий для мигрантов - РИА Новости, 07.07.2026
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13:54 07.07.2026
ГД приняла закон о праве МВД утверждать перечни профессий для мигрантов

ГД приняла закон о передаче МВД права утверждать перечни профессий для мигрантов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на Охотном ряду
Здание Государственной думы России на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Здание Государственной думы России на Охотном ряду. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла закон о передаче МВД России полномочий Минтруда РФ по утверждению перечней профессий квалифицированных иностранных специалистов.
  • МВД получило право разрешать иностранным гражданам работать не только в регионе, где было выдано разрешение на работу или временное проживание, но и в других субъектах России.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о передаче МВД России полномочий Минтруда РФ по утверждению перечней профессий квалифицированных иностранных специалистов.
Документ был разработан и внесен в Госдуму правительством РФ.
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Согласно принятому закону, МВД РФ передаются полномочия Минтруда РФ по утверждению перечней профессий квалифицированных иностранных специалистов, имеющих право на получение вида на жительство в России в упрощенном порядке, а также трудоустраивающихся по профессии вне квот, установленных Минтрудом РФ по заявкам регионов.
Кроме того, МВД РФ по согласованию с Минтрудом РФ получило право разрешать иностранным гражданам и лицам без гражданства, временно пребывающим в РФ, работать не только в регионе, где было выдано разрешение на работу или временное проживание, но и в других субъектах России. При этом будут учитываться экономические связи между регионами.
Как ранее отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, наделение министерства внутренних дел дополнительными полномочиями в области трудовой миграции позволит усилить государственный контроль за ней. По его словам, это будет способствовать дальнейшему наведению порядка в этой сфере.
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