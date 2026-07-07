Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили разрешить военным сдавать жилье в аренду - РИА Новости, 07.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:08 07.07.2026
В Госдуме предложили разрешить военным сдавать жилье в аренду

В Госдуме предложили разрешить военным сдавать в аренду жилые помещения

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Госдумы предложили законопроект, разрешающий военнослужащим сдавать в аренду принадлежащие им жилые помещения и получать доход.
  • Авторы законопроекта считают оптимальным для налогообложения при сдаче квартиры применение специального налогового режима для самозанятых.
  • Законопроект предусматривает, что военнослужащим не будет выплачиваться денежная компенсация за наем жилья по месту службы, если они сдают свое жилье в аренду.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы предложили официально разрешить военнослужащим сдавать в аренду принадлежащие им жилые помещения и получать от этого доход.
Соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство РФ. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и депутат Дмитрий Свищев (ЛДПР).
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
В ГД предложили включить профессиональное выгорание в клиническую практику
Вчера, 18:17
Как отмечают авторы законопроекта, наиболее оптимальным для налогообложения при сдаче квартиры является применение специального налогового режима для самозанятых. Однако действующим законодательством военным запрещено заниматься предпринимательством и любой другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и творческой.
"Проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 10 и 15.3 Федерального закона "О статусе военнослужащих" разработан в целях обеспечения права военнослужащих получать доход от не запрещенного законом использования своих жилых помещений", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Отмечается, что при этом служба зачастую требует переездов - перевод в другой регион, назначение на новую должность, передислокация части, жилье остается у военного в собственности, но он несет расходы на его содержание, не имея возможности покрыть их за счет аренды.
Законопроектом предлагается прямо прописать в законе, что военные вправе получать доход от аренды жилья, находящегося в их собственности, при условии, что оно временно не используется ими самими.
Одновременно вводится правило: если военнослужащий-контрактник сдает свое жилье, ему не будет выплачиваться денежная компенсация за наем жилья по месту службы.
Госдума РФЗдание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
В ГД рассказали о праве на налоговые вычеты для многодетных семей
Вчера, 02:51
 
Ярослав НиловДмитрий СвищевГосдума РФЛДПРРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала