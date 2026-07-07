В Госдуме предложили разрешить военным сдавать жилье в аренду

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты Госдумы предложили законопроект, разрешающий военнослужащим сдавать в аренду принадлежащие им жилые помещения и получать доход.

Авторы законопроекта считают оптимальным для налогообложения при сдаче квартиры применение специального налогового режима для самозанятых.

Законопроект предусматривает, что военнослужащим не будет выплачиваться денежная компенсация за наем жилья по месту службы, если они сдают свое жилье в аренду.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы предложили официально разрешить военнослужащим сдавать в аренду принадлежащие им жилые помещения и получать от этого доход.

Соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство РФ. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и депутат Дмитрий Свищев (ЛДПР).

Как отмечают авторы законопроекта, наиболее оптимальным для налогообложения при сдаче квартиры является применение специального налогового режима для самозанятых. Однако действующим законодательством военным запрещено заниматься предпринимательством и любой другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и творческой.

"Проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 10 и 15.3 Федерального закона "О статусе военнослужащих" разработан в целях обеспечения права военнослужащих получать доход от не запрещенного законом использования своих жилых помещений", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

Отмечается, что при этом служба зачастую требует переездов - перевод в другой регион, назначение на новую должность, передислокация части, жилье остается у военного в собственности, но он несет расходы на его содержание, не имея возможности покрыть их за счет аренды.

Законопроектом предлагается прямо прописать в законе, что военные вправе получать доход от аренды жилья, находящегося в их собственности, при условии, что оно временно не используется ими самими.