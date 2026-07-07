В Госдуме предложили разрешить военным сдавать жилье в аренду

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутаты Госдумы предложили законопроект, разрешающий военнослужащим сдавать в аренду принадлежащие им жилые помещения и получать доход.
- Авторы законопроекта считают оптимальным для налогообложения при сдаче квартиры применение специального налогового режима для самозанятых.
- Законопроект предусматривает, что военнослужащим не будет выплачиваться денежная компенсация за наем жилья по месту службы, если они сдают свое жилье в аренду.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы предложили официально разрешить военнослужащим сдавать в аренду принадлежащие им жилые помещения и получать от этого доход.
Соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство РФ. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и депутат Дмитрий Свищев (ЛДПР).
Как отмечают авторы законопроекта, наиболее оптимальным для налогообложения при сдаче квартиры является применение специального налогового режима для самозанятых. Однако действующим законодательством военным запрещено заниматься предпринимательством и любой другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и творческой.
"Проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 10 и 15.3 Федерального закона "О статусе военнослужащих" разработан в целях обеспечения права военнослужащих получать доход от не запрещенного законом использования своих жилых помещений", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Отмечается, что при этом служба зачастую требует переездов - перевод в другой регион, назначение на новую должность, передислокация части, жилье остается у военного в собственности, но он несет расходы на его содержание, не имея возможности покрыть их за счет аренды.
Законопроектом предлагается прямо прописать в законе, что военные вправе получать доход от аренды жилья, находящегося в их собственности, при условии, что оно временно не используется ими самими.
Одновременно вводится правило: если военнослужащий-контрактник сдает свое жилье, ему не будет выплачиваться денежная компенсация за наем жилья по месту службы.