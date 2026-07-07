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СМИ: в Германии зафиксировали новую волну дефицита яиц - РИА Новости, 07.07.2026
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00:21 07.07.2026 (обновлено: 00:22 07.07.2026)
СМИ: в Германии зафиксировали новую волну дефицита яиц

Bild: в ФРГ зафиксирована новая волна дефицита яиц

© РИА Новости / Егор Еремов | Перейти в медиабанкСортировка куриных яиц
Сортировка куриных яиц - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Егор Еремов
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Сортировка куриных яиц. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Германии зафиксирована новая волна дефицита яиц.
  • Дисконтер Netto ApS & Co. KG ввел ограничение на продажу яиц — не более двух упаковок на одного покупателя за визит.
  • Руководство сети Netto объяснило введение лимита серьезными перебоями с поставками на европейском рынке птицеводческой продукции.
БЕРЛИН, 7 июл - РИА Новости. Новая волна дефицита яиц зафиксирована в Германии, в ряде торговых сетей страны покупателям продают не более двух упаковок в одни руки, сообщает газета Bild.
По данным издания, дефицит и рост цен на яйца спровоцированы масштабными вспышками болезни Ньюкасла (псевдочумы птиц) среди кур-несушек в Европе.
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"Дискаунтер Netto ApS & Co. KG вводит ограничения на продажу яиц во всех своих филиалах. С настоящего момента действует правило: не более двух упаковок на одного покупателя за один визит", - говорится в публикации.
Руководство торговой сети Netto подтвердило введение лимита на покупку яиц, объяснив это серьезными перебоями с поставками на европейском рынке птицеводческой продукции. В компании рассчитывают, что ситуация с поставками в Германии начнет стабилизироваться в течение текущего месяца.
В свою очередь, в одной из крупнейших немецких сетей супермаркетов Rewe зафиксировано сокращение ассортимента яиц, однако там подчеркнули, что о тотальной нехватке продукции речи пока не идет.
Немецкие СМИ сообщали в апреле об остром дефиците куриных яиц во многих федеральных землях Германии, включая столичный регион, в преддверии католической Пасхи (5 апреля). Среди причин назывались вспышки инфекционных заболеваний птиц, а также сокращение импорта из стран ЕС и сезонный пик потребления.
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