СМИ: в Германии зафиксировали новую волну дефицита яиц

Краткий пересказ от РИА ИИ В Германии зафиксирована новая волна дефицита яиц.

Дисконтер Netto ApS & Co. KG ввел ограничение на продажу яиц — не более двух упаковок на одного покупателя за визит.

Руководство сети Netto объяснило введение лимита серьезными перебоями с поставками на европейском рынке птицеводческой продукции.

БЕРЛИН, 7 июл - РИА Новости. Новая волна дефицита яиц зафиксирована в Германии, в ряде торговых сетей страны покупателям продают не более двух упаковок в одни руки, сообщает газета Новая волна дефицита яиц зафиксирована в Германии, в ряде торговых сетей страны покупателям продают не более двух упаковок в одни руки, сообщает газета Bild

По данным издания, дефицит и рост цен на яйца спровоцированы масштабными вспышками болезни Ньюкасла (псевдочумы птиц) среди кур-несушек в Европе

"Дискаунтер Netto ApS & Co. KG вводит ограничения на продажу яиц во всех своих филиалах. С настоящего момента действует правило: не более двух упаковок на одного покупателя за один визит", - говорится в публикации.

Руководство торговой сети Netto подтвердило введение лимита на покупку яиц, объяснив это серьезными перебоями с поставками на европейском рынке птицеводческой продукции. В компании рассчитывают, что ситуация с поставками в Германии начнет стабилизироваться в течение текущего месяца.

В свою очередь, в одной из крупнейших немецких сетей супермаркетов Rewe зафиксировано сокращение ассортимента яиц, однако там подчеркнули, что о тотальной нехватке продукции речи пока не идет.