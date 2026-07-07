Гарбузов: столица и МГТУ имени Баумана будут развивать совместные проекты

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Власти Москвы и МГТУ имени Н.Э. Баумана будут совместно развивать проекты, которые касаются увеличения высокотехнологической части московского промсектора, документ подписали в рамках международной выставки "Иннопром" глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города Анатолий Гарбузов и ректор вуза Михаил Гордин, сообщает пресс-служба департамента.

Гарбузов напомнил, что стратегия развития промышленности до 2030 года была принята московским градоначальником Сергеем Собяниным. В ее базе – задачи по стимулированию создания новых технологий и проработке благоприятного инвестиционного климата, в частности, по увеличению доли высокотехнологичной продукции в общем выпускаемом объеме изделий до 50%.

"Важно, что реализация таких инициатив находится в неразрывной связке с использованием инструментов государственно-частного партнерства, привлекающих внебюджетные средства в капиталоемкую индустриальную инфраструктуру города. Подписанное соглашение позволит увеличить масштаб реализуемой в этом направлении работы и гарантировать рост инвестиций в экономику столицы", – отметил Гарбузов, чьи слова приводит пресс-служба ДИПП города.

Согласно документу, стороны будут взаимодействовать в сфере научно-исследовательской и инновационной деятельности. Она направлена на развитие инвестиционного потенциала столицы и реализацию новых высокотехнологичных проектов в промышленном секторе города.

Также в рамках договоренностей правительство Москвы и МГТУ имени Н.Э. Баумана наметили организацию будущих совместных мероприятий и образовательных программ.

В столице работает свыше 4,6 тысячи компаний из более чем 20 обрабатывающих отраслей. В сфере заняты более 755 тысяч человек. Прогнозируется, что к 2030 году число трудоустроенных вырастет до 850 тысяч человек. Для подготовки таких специалистов город формирует целостную экосистему, которая объединяет образовательных и индустриальных партнеров.