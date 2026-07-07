Капитан "Краснодара" Сперцян перешел в "Аль-Ахли"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армянский футболист «Краснодара» Эдуард Сперцян подписал контракт с саудовским «Аль-Ахли».
- Журналист Фабрицио Романо сообщил, что «Краснодар» согласовал переход Сперцяна в «Аль-Ахли» за 25 миллионов долларов.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Армянский футболист "Краснодара" Эдуард Сперцян подписал контракт с саудовским "Аль-Ахли", сообщается в Telegram-канале клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).
Сперцян является воспитанником "Краснодара" и выступал за основную команду с лета 2021 года, его контракт был рассчитан до лета 2029-го. В прошедшем сезоне полузащитник забил 14 мячей и был признан лучшим футболистом "Краснодара".
По итогам сезона-2025/26 "Аль-Ахли" занял третье место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.