ФСБ показала кадры задержания жителя Геленджика, сотрудничавшего с СБУ

КРАСНОДАР, 7 июл - РИА Новости. ФСБ опубликовала видеоролик с кадрами задержания жителя Геленджика, обвиняемого в передаче информации об автомобилях военных и правоохранителей спецслужбам Украины за вознаграждение.

Ранее пресс-служба краевого УФСБ сообщила, что сотрудники ведомства задержали 27-летнего жителя Геленджика, который по заданию куратора спецслужб Украины следил за автомобилями Вооруженных сил и правоохранительных органов РФ. Мужчина заключен под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.