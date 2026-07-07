ФСБ показала кадры задержания жителя Геленджика, сотрудничавшего с СБУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФСБ задержала 27-летнего жителя Геленджика по обвинению в передаче информации об автомобилях военных и правоохранителей спецслужбам Украины.
- Задержанный дал признательные показания и заключен под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело о госизмене.
КРАСНОДАР, 7 июл - РИА Новости. ФСБ опубликовала видеоролик с кадрами задержания жителя Геленджика, обвиняемого в передаче информации об автомобилях военных и правоохранителей спецслужбам Украины за вознаграждение.
На опубликованных кадрах оперативники заводят задержанного в здание УФСБ РФ по Краснодарскому краю, затем он дает признательные показания.
Ранее пресс-служба краевого УФСБ сообщила, что сотрудники ведомства задержали 27-летнего жителя Геленджика, который по заданию куратора спецслужб Украины следил за автомобилями Вооруженных сил и правоохранительных органов РФ. Мужчина заключен под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.