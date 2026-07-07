ФСБ показала задержание и обыски у террористов в Кабардино-Балкарии

Краткий пересказ от РИА ИИ ФСБ опубликовала видеоролик с кадрами задержания и обысков у террористов в Кабардино-Балкарии.

Задержаны восемь членов террористической группировки, готовивших нападения на административные здания правоохранительных органов.

У задержанных изъято огнестрельное оружие, обмундирование, средства связи и другие предметы.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. ФСБ опубликовала видеоролик с кадрами задержания и обысков у террористов в Кабардино-Балкарии, собиравшихся отобрать оружие у правоохранителей и уйти в подполье.

Ранее ФСБ сообщила о задержании в КБР восьми членов террористической группировки, присягнувших эмиссару террористической организации и готовивших нападения на административные здания правоохранительных органов в республике "с целью завладения оружием и последующим переходом на нелегальное положение".

На первых кадрах оперативники на бронеавтомобиле "Тигр" сносят ворота в частном доме и проникают на территорию, а затем заходят в дом и задерживают одного из злоумышленников. Также показаны задержания других фигурантов, видно, как они подписывают документы.