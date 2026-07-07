ФСБ показала задержание и обыски у террористов в Кабардино-Балкарии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФСБ опубликовала видеоролик с кадрами задержания и обысков у террористов в Кабардино-Балкарии.
- Задержаны восемь членов террористической группировки, готовивших нападения на административные здания правоохранительных органов.
- У задержанных изъято огнестрельное оружие, обмундирование, средства связи и другие предметы.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. ФСБ опубликовала видеоролик с кадрами задержания и обысков у террористов в Кабардино-Балкарии, собиравшихся отобрать оружие у правоохранителей и уйти в подполье.
Ранее ФСБ сообщила о задержании в КБР восьми членов террористической группировки, присягнувших эмиссару террористической организации и готовивших нападения на административные здания правоохранительных органов в республике "с целью завладения оружием и последующим переходом на нелегальное положение".
На первых кадрах оперативники на бронеавтомобиле "Тигр" сносят ворота в частном доме и проникают на территорию, а затем заходят в дом и задерживают одного из злоумышленников. Также показаны задержания других фигурантов, видно, как они подписывают документы.
Кроме того, в видеоролике показано изъятое у задержанных огнестрельное оружие, прицелы и патроны, сим-карты, ножи, обмундирование, инструменты, флаги с запрещенной символикой. Также демонстрируется работа оперативников на одном из тайников - оружие, средства связи и различные жидкости были закопаны в земле в лесистой местности.